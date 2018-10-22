Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 октября 2018, 17:45



Сегодня в Норильске полицейские спасли собаку, провалившуюся под лед.

Полицейские попытались установить хозяина пострадавшего животного, однако на собаке не было ни ошейника, ни брелока, ни чипа. Решить судьбу животного помогла свидетельница происшествия – 23-летняя местная жительница. Девушка решила оставить питомца себе. Сотрудники ППС помогли доставить замершую собаку домой к новой хозяйке. В настоящее время жизни и здоровью собаки ничего не угрожает.

Просмотров:288 Сообщение о том, что в центре города на озере Школьном под лед провалилось животное, поступило сегодня в дежурную часть полиции. Прибыв на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы вызвали сотрудников МЧС, вместе с которыми вытащили собаку из ледяной воды, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские попытались установить хозяина пострадавшего животного, однако на собаке не было ни ошейника, ни брелока, ни чипа. Решить судьбу животного помогла свидетельница происшествия – 23-летняя местная жительница. Девушка решила оставить питомца себе.Сотрудники ППС помогли доставить замершую собаку домой к новой хозяйке. В настоящее время жизни и здоровью собаки ничего не угрожает.