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22 октября 2018, 17:52



Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» стартовало сегодня в Норильске.

Цель профилактического мероприятия – предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, выявление фактов незаконного хранения, пресечение незаконной перевозки оружия, боеприпасов, предотвращение угрозы совершения террористических актов, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В ходе акции участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска проверяют условия хранения гражданского охотничьего оружия по месту жительства владельцев, уделяя особое внимание надежности сейфов, в которых хранится оружие. На маршрутах патрулирования нарядов ДПС дорожные полицейские проверяют автотранспорт на предмет выявления незаконной перевозки оружия и боеприпасов к нему. Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также уточнить по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14. Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть полиции в любое время суток по телефонам: 102, 47-24-01.

Просмотров:291 Операцию «Арсенал» сотрудники отдела МВД России по г. Норильску будут проводить c 22 по 24 октября.Цель профилактического мероприятия – предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, выявление фактов незаконного хранения, пресечение незаконной перевозки оружия, боеприпасов, предотвращение угрозы совершения террористических актов, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В ходе акции участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска проверяют условия хранения гражданского охотничьего оружия по месту жительства владельцев, уделяя особое внимание надежности сейфов, в которых хранится оружие. На маршрутах патрулирования нарядов ДПС дорожные полицейские проверяют автотранспорт на предмет выявления незаконной перевозки оружия и боеприпасов к нему.Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также уточнить по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14.Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть полиции в любое время суток по телефонам: 102, 47-24-01.