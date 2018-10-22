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22 октября 2018, 18:02



Накануне в Норильске состоялась первая защита дипломных проектов участников норильской "Школы краеведа", деятельность которой поддержана Фондом президентских грантов.

Участники школы по крупицам - в архивах, на месте событий, в живом общении - собирали информацию, которая могла бы пролить свет на исторические события как малоизвестные, так и вовсе ранее засекреченные. В результате самые активные краеведы взялись за подготовку тематических проектов, чтобы познакомить с ними общественность. В воскресенье в музее все желающие, а в их числе были норильские журналисты, фотографы, медики, педагоги, железнодорожники, спортсмены, металлурги, студенты, школьники, пенсионеры и даже москвич Владимир Зуев (автор пьес «Жди меня», «Норильские анекдоты» и «Гиперборея. Плато Путорана») благодаря докладам учеников школы узнали: об истории заповедника «Путоранский» и вкладе в его развитие Владимира Ларина; о ядерных взрывах на Ламе; о засекреченной Н-ской экспедиции; о практике фотографии в экстремальных и походных условиях; о том, откуда берется норильский металл; о финнах в Норильске; о том, как сохранить здоровье и долголетие в условиях Заполярья. Руководитель проекта «Школа краеведа» Станислав Стрючков отметил, что деятельность норильской школы стала настолько популярной, что теперь эту методику используют и в других регионах России. В следующее воскресенье, 28 октября, в 12.00 в музее пройдет защита оставшихся дипломных проектов.

Просмотров:219 Сохранение существующих и поиск новых знаний об истории Большого Норильска и Таймыра, а также их передача всем заинтересованным лицам - вот основная задача "Школы краеведа", созданной в Норильске три года назад.Участники школы по крупицам - в архивах, на месте событий, в живом общении - собирали информацию, которая могла бы пролить свет на исторические события как малоизвестные, так и вовсе ранее засекреченные. В результате самые активные краеведы взялись за подготовку тематических проектов, чтобы познакомить с ними общественность.В воскресенье в музее все желающие, а в их числе были норильские журналисты, фотографы, медики, педагоги, железнодорожники, спортсмены, металлурги, студенты, школьники, пенсионеры и даже москвич Владимир Зуев (автор пьес «Жди меня», «Норильские анекдоты» и «Гиперборея. Плато Путорана») благодаря докладам учеников школы узнали: об истории заповедника «Путоранский» и вкладе в его развитие Владимира Ларина; о ядерных взрывах на Ламе; о засекреченной Н-ской экспедиции; о практике фотографии в экстремальных и походных условиях; о том, откуда берется норильский металл; о финнах в Норильске; о том, как сохранить здоровье и долголетие в условиях Заполярья.Руководитель проекта «Школа краеведа» Станислав Стрючков отметил, что деятельность норильской школы стала настолько популярной, что теперь эту методику используют и в других регионах России.В следующее воскресенье, 28 октября, в 12.00 в музее пройдет защита оставшихся дипломных проектов.