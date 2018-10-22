Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 октября 2018, 18:04



МФК «Норильский никель» уступил в 1/8 финала Кубка России.

В составе гостей отличились Соколов, Кудзиев, Кутузов, Сергеев и Болинья в первом матче, а также Котляров – во втором. К слову, финалист Кубка прошлого сезона «Норникель» стал единственным клубом Суперлиги, который не прошел в следующий этап розыгрыша. Более подробный материал о выезде норильчан в Кемерово читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:210 Обидчиком норильчан в двухматчевом противостоянии стала команда «Корпорация АСИ» из Кемерово, выступающая в Восточной конференции Высшей лиги (вторая по значимости лига страны). Игры прошли в Кемерово и закончились со счетом 8:5 и 2:1 в пользу хозяев площадки.В составе гостей отличились Соколов, Кудзиев, Кутузов, Сергеев и Болинья в первом матче, а также Котляров – во втором. К слову, финалист Кубка прошлого сезона «Норникель» стал единственным клубом Суперлиги, который не прошел в следующий этап розыгрыша.Более подробный материал о выезде норильчан в Кемерово читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».