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22 октября 2018, 18:22



Главой сельского поселения Караул избран Денис Хлудеев.

Для проведения конкурса была создана специальная комиссия из шести человек. Половина её членов была утверждена решением представительного органа, а вторая назначена главой муниципального района. Возглавил конкурсную комиссию заместитель главы Таймыра по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов. Конкурс проводился в два этапа. Во время первого этапа комиссия оценила кандидатов исходя из представленных ими документов. На втором этапе были рассмотрены разработанные конкурсантами программы действий по улучшению социально-экономической ситуации в сельском поселении. По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрал Денис Хлудеев (75 баллов), у Евгения Рыбина 27 баллов. Конкурсная комиссия утвердила обоих претендентов и вынесла их кандидатуры на тайное голосование Караульского сельского Совета депутатов. Единогласную поддержку получил Денис Хлудеев. Напомним, ранее вновь избранный глава поселения занимал руководящие должности в администрации сельского поселения Караул, был директором МП «Таймыр» и депутатом Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета.

Просмотров:273 Конкурс по отбору кандидатов на должность Ггавы сельского поселения Караул (далее - конкурс) состоялся накануне. Претендентами на замещение должности выступили временно исполняющий полномочия главы сельского поселения Караул Денис Хлудеев и заместитель директора штата при руководстве муниципального предприятия «Таймыр» Евгений Рыбин.Для проведения конкурса была создана специальная комиссия из шести человек. Половина её членов была утверждена решением представительного органа, а вторая назначена главой муниципального района. Возглавил конкурсную комиссию заместитель главы Таймыра по вопросам развития инфраструктуры и завоза топливно-энергетических ресурсов Сергей Шаронов.Конкурс проводился в два этапа. Во время первого этапа комиссия оценила кандидатов исходя из представленных ими документов. На втором этапе были рассмотрены разработанные конкурсантами программы действий по улучшению социально-экономической ситуации в сельском поселении.По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрал Денис Хлудеев (75 баллов), у Евгения Рыбина 27 баллов. Конкурсная комиссия утвердила обоих претендентов и вынесла их кандидатуры на тайное голосование Караульского сельского Совета депутатов. Единогласную поддержку получил Денис Хлудеев.Напомним, ранее вновь избранный глава поселения занимал руководящие должности в администрации сельского поселения Караул, был директором МП «Таймыр» и депутатом Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета.