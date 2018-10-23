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23 октября 2018, 12:33



В Норильске возбуждено уголовное дело по факту использования поддельной медицинской справки.

В настоящее время дознавателями полиции ОМВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа», санкция которой предполагает максимальное наказание в виде шести месяцев ареста, говорится в сообщении.

Просмотров:174 В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники норильской полиции установили, что 35-летний житель Талнаха с целью получения допуска к выполнению работ определенной категории умышленно предоставил в свою организацию подложный документ о прохождении медицинской комиссии. Документ был изъят полицейскими и направлен на экспертизу, которая установила, что справка является поддельной. Как установили сотрудники ОВД, подозреваемый приобрел «документ» у ранее незнакомого мужчины за 10 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.