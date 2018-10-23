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23 октября 2018, 12:41



Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре.

В связи с тем что в этом году государственный праздник День народного единства, 4 ноября, выпадает на воскресенье, то и последующий понедельник, 5 ноября, будет нерабочим днем. Таким образом, россияне смогут отдохнуть сразу три дня подряд — с 3 по 5 ноября, отметили в ведомстве.

Просмотров:138 В начале ноября россиян ожидают три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом в понедельник напомнили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости РФ.В связи с тем что в этом году государственный праздник День народного единства, 4 ноября, выпадает на воскресенье, то и последующий понедельник, 5 ноября, будет нерабочим днем. Таким образом, россияне смогут отдохнуть сразу три дня подряд — с 3 по 5 ноября, отметили в ведомстве.