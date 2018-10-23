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23 октября 2018, 13:00



В Норильске подведены итоги конкурса семейного рисунка «Мы – спортивная семья!».

Призеров конкурса выбирали посетители выставки рисунка в галерее Дворца спорта «Арктика». Итоги зрительского голосования (всего 852 голоса) представила пресс-служба команды проекта «ГТО: Норильск на старт!»: 1-е место: Иван Капытин, воспитанник детского сада № 71; Тимур Терегулов, воспитанник детского сада № 95. 2-е место: Хадижа Махмудова, воспитанница детского сада № 97; Алексей Павличев, воспитанник детского сада № 46. 3-е место: Семен Вольский, воспитанник детского сада № 84; Зарина Билалова, воспитанница детского сада № 99; Иван Чернуха, воспитанник детского сада № 24; Вероника Громова, воспитанница детского сада № 86. Победителей конкурса определило жюри: 1-е место: Екатерина Алилекова, воспитанница детского сада № 29. 2-е место: Айлина Валиуллина, воспитанница детского сада № 68; Софья Мосина, воспитанница детского сада № 24. 3-е место: Даниил Махнев, воспитанник детского сада № 97. Гран-при общим мнением конкурсной комиссии отдано работе Артема Фетисова, воспитанника детского сада № 97. В номинации «Мы готовы к ГТО!» победили: 1-е место: Доминик Галютин, воспитанник детского сада № 5. 2-е место: Ульяна Овсиенко, воспитанница детского сада № 5. 3-е место: Эльдар Фаткуллин, воспитанник детского сада № 4.

Просмотров:122 Конкурс семейного рисунка «Мы – спортивная семья!» проходил в рамках проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». От детских садов города было подано 76 работ.Призеров конкурса выбирали посетители выставки рисунка в галерее Дворца спорта «Арктика». Итоги зрительского голосования (всего 852 голоса) представила пресс-служба команды проекта «ГТО: Норильск на старт!»:1-е место: Иван Капытин, воспитанник детского сада № 71; Тимур Терегулов, воспитанник детского сада № 95.2-е место: Хадижа Махмудова, воспитанница детского сада № 97; Алексей Павличев, воспитанник детского сада № 46.3-е место: Семен Вольский, воспитанник детского сада № 84; Зарина Билалова, воспитанница детского сада № 99; Иван Чернуха, воспитанник детского сада № 24; Вероника Громова, воспитанница детского сада № 86.Победителей конкурса определило жюри:1-е место: Екатерина Алилекова, воспитанница детского сада № 29.2-е место: Айлина Валиуллина, воспитанница детского сада № 68; Софья Мосина, воспитанница детского сада № 24.3-е место: Даниил Махнев, воспитанник детского сада № 97.Гран-при общим мнением конкурсной комиссии отдано работе Артема Фетисова, воспитанника детского сада № 97.В номинации «Мы готовы к ГТО!» победили:1-е место: Доминик Галютин, воспитанник детского сада № 5.2-е место: Ульяна Овсиенко, воспитанница детского сада № 5.3-е место: Эльдар Фаткуллин, воспитанник детского сада № 4.