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23 октября 2018, 13:07



В Норильске стартовало первенство города по мини-футболу среди юношей 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.

Среди игроков 2007-2008 годов рождения «Никель» обыграл «Смену» - 8:3, а «Интер» и «Надежда» победителя не выявили – 5:5. Их старшие товарищи сыграли следующим образом: «Интер» - «Смена» - 1:0, «Надежда» - «Горняк» - 2:3, «Никель» - «Север» - 1:1.

Просмотров:115 В младшей возрастной категории участвуют восемь команд, в старшей – шесть. Им предстоит выявить сильнейших в два круга, при этом первые матчи уже состоялись.Среди игроков 2007-2008 годов рождения «Никель» обыграл «Смену» - 8:3, а «Интер» и «Надежда» победителя не выявили – 5:5.Их старшие товарищи сыграли следующим образом: «Интер» - «Смена» - 1:0, «Надежда» - «Горняк» - 2:3, «Никель» - «Север» - 1:1.