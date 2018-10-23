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23 октября 2018, 13:21



В Красноярском крае подорожало обучение. Норильск - не исключение.

Наибольшее увеличение цен отмечалось на услуги высшего образования - на 18,8%. Красноярскстат отмечает, что за обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования в регионе сегодня придется заплатить 56 994,16 рубля (за семестр). Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования обойдется жителям края в 72 701,89 рубля (за семестр). Как удалось узнать «Заполярке», первый семестр обучения в Норильском филиале ЛГУ в этом году обошелся студентам четвертого курса в 53 200 рублей, предыдущий же семестр стоил 49 300 рублей. Интересно, что начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, по данным Красноярскстата, в Красноярском крае сегодня стоит 28 928,13 рубля, и цена по отношению к декабрю 2017 года выросла на 10,8%. В Норильске же за обучение вождению придется сегодня заплатить 45 000 - 46 000 рублей (информацию получили, обзвонив автошколы). Повышение цен коснулось и услуг дошкольного воспитания - они возросли на 2,6%. День посещение детского сада в регионе, по данным Красноярскстата, сегодня стоит 81,53 рубля. В Норильске же, по данным квитанции об оплате детского сада за сентябрь, - 169,05.

Просмотров:155 Тарифы на услуги в системе образования в Красноярском крае в сентябре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года увеличились в среднем на 10,9% (за аналогичный период предыдущего года - на 16,4%).Наибольшее увеличение цен отмечалось на услуги высшего образования - на 18,8%. Красноярскстат отмечает, что за обучение в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования в регионе сегодня придется заплатить 56 994,16 рубля (за семестр). Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования обойдется жителям края в 72 701,89 рубля (за семестр).Как удалось узнать «Заполярке», первый семестр обучения в Норильском филиале ЛГУ в этом году обошелся студентам четвертого курса в 53 200 рублей, предыдущий же семестр стоил 49 300 рублей.Интересно, что начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, по данным Красноярскстата, в Красноярском крае сегодня стоит 28 928,13 рубля, и цена по отношению к декабрю 2017 года выросла на 10,8%. В Норильске же за обучение вождению придется сегодня заплатить 45 000 - 46 000 рублей (информацию получили, обзвонив автошколы).Повышение цен коснулось и услуг дошкольного воспитания - они возросли на 2,6%. День посещение детского сада в регионе, по данным Красноярскстата, сегодня стоит 81,53 рубля. В Норильске же, по данным квитанции об оплате детского сада за сентябрь, - 169,05.