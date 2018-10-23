Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

23 октября 2018, 13:44



В Кайерканском обществе инвалидов начались занятия по вокалу.

На призыв инвалидов выделить для занятия музыкой педагогов откликнулся директор Кайерканской детской школы искусств Равиль Камаев. В итоге преподаватель по классу хорового пения, руководитель народного ансамбля казачьей песни «Горлица» Ольга Радченко и преподаватель по классу хорового пения и руководитель детского ансамбля «Веселка» начали обучать азам музицирования и песнопения кайерканцев с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, как заверила председатель общества Елена Хмарина, посещать творческую мастерскую - как занятия по вокалу, так и мастер-классы по созданию цветов из бумаги - могут все желающие, то есть необязательно иметь для этого статус инвалида, да даже необязательно жить для этого в Кайеркане. «Мы приглашаем присоединиться к нам всех, кому нужна поддержка единомышленников», - отметила Елена Владимировна. Адрес Кайерканского общества инвалидов: ул. Строительная, 1ж, вход с торца. Телефон председателя 8-913-531-51-25.

Просмотров:111 Выиграв грант на развитие творческой мастерской, члены общества получили деньги от «Норникеля» и еще в мае заказали новые музыкальные инструменты: электронное пианино, гитару, бубны, а также колонки и микрофоны. Наконец-то все необходимое оборудование пришло с материка в Норильск и уже установлено в помещении общества.На призыв инвалидов выделить для занятия музыкой педагогов откликнулся директор Кайерканской детской школы искусств Равиль Камаев. В итоге преподаватель по классу хорового пения, руководитель народного ансамбля казачьей песни «Горлица» Ольга Радченко и преподаватель по классу хорового пения и руководитель детского ансамбля «Веселка» начали обучать азам музицирования и песнопения кайерканцев с ограниченными возможностями здоровья.Кстати, как заверила председатель общества Елена Хмарина, посещать творческую мастерскую - как занятия по вокалу, так и мастер-классы по созданию цветов из бумаги - могут все желающие, то есть необязательно иметь для этого статус инвалида, да даже необязательно жить для этого в Кайеркане.Адрес Кайерканского общества инвалидов: ул. Строительная, 1ж, вход с торца. Телефон председателя 8-913-531-51-25.