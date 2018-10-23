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23 октября 2018, 13:44



Норильчане могут дать имя аэропорту. На сайте великиеимена.рф началось голосование по присвоению имен российским аэропортам.

На первом этапе был сформирован список из шести человек, значимых для нашего города. Это геологи Николай Урванцев, Александр Сотников и Николай Федоровский, архитектор Витольд Непокойчицкий, авиатор Иван Масловский, летчик Михаил Водопьянов. Сегодня стартовал второй этап, и на сайте великиеимена.рф можно поддержать одно имя из этого списка либо предложить свой вариант. Вместе с тем в соцсетях, где развернулось горячее обсуждение этого вопроса, лидирует совсем иное предложение: присвоить аэропорту Норильск имя «Алыкель». Этот топоним носила местность, где в середине 1960-х и был построен аэропорт. Уже на этапе его строительства в официальных документах встречалось два равноправных названия - и аэропорт «Норильск» и аэродром «Алыкель». В газетных статьях, которые в дальнейшем писали в том числе и сами авиаторы, тоже можно встретить оба варианта. Однако сейчас официальное имя нашей воздушной гавани – «Норильск», а имя «Алыкель» осталось народным названием. С долганского языка «алыкель» можно перевести как «заросшее озеро» или «болотистая поляна», то есть промежуточное состояние между жижей и твердью, в русском языке обозначения для такого ландшафта нет. Если на сайте великиеимена.рф свыше 500 человек предложат один и тот же вариант, его внесут в общий список вариантов. Но неизвестно, учтут ли его организаторы топоним «Алыкель», так как он не является именем великого человека.

Просмотров:130 Инициаторы проекта «Великие имена России» - Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество. Его суть состоит в присвоении имен наших выдающихся соотечественников, которые предстоит определить путем народного голосования, 45 российским крупным аэропортам, среди них и аэропорт Норильска.На первом этапе был сформирован список из шести человек, значимых для нашего города. Это геологи Николай Урванцев, Александр Сотников и Николай Федоровский, архитектор Витольд Непокойчицкий, авиатор Иван Масловский, летчик Михаил Водопьянов.Сегодня стартовал второй этап, и на сайте великиеимена.рф можно поддержать одно имя из этого списка либо предложить свой вариант.Вместе с тем в соцсетях, где развернулось горячее обсуждение этого вопроса, лидирует совсем иное предложение: присвоить аэропорту Норильск имя «Алыкель». Этот топоним носила местность, где в середине 1960-х и был построен аэропорт. Уже на этапе его строительства в официальных документах встречалось два равноправных названия - и аэропорт «Норильск» и аэродром «Алыкель». В газетных статьях, которые в дальнейшем писали в том числе и сами авиаторы, тоже можно встретить оба варианта. Однако сейчас официальное имя нашей воздушной гавани – «Норильск», а имя «Алыкель» осталось народным названием. С долганского языка «алыкель» можно перевести как «заросшее озеро» или «болотистая поляна», то есть промежуточное состояние между жижей и твердью, в русском языке обозначения для такого ландшафта нет.Если на сайте великиеимена.рф свыше 500 человек предложат один и тот же вариант, его внесут в общий список вариантов. Но неизвестно, учтут ли его организаторы топоним «Алыкель», так как он не является именем великого человека.