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23 октября 2018, 14:50



В рамках декады дорожной безопасности детей норильские полицейские посвятили первоклассников гимназии № 11 в юных пешеходов.

На праздник к гимназистам приехали сказочные звери из Мадагаскара, которые, как оказалось, совершенно не знают правил дорожного движения. Юные инспекторы движения гимназии вместе с первоклассниками помогли сказочным героям узнать, как правильно переходить проезжую часть, что такое светофор и для чего нужны дорожные знаки. Гимназисты продемонстрировали отличные знания и успешно сдали свой первый экзамен по ПДД. На мероприятие пришел и инспектор ДПС Владимир Пальцев. Он похвалил первоклассников и пожелал им в дальнейшем соблюдать все правила, быть примером для своих сверстников. Инспектор вручил каждому ребенку удостоверение юного пешехода. В завершении все первоклассники дали торжественную клятву и пообещали быть всегда внимательными на проезжей части и соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:108 Всю первую четверть первоклассники посещали школу юного пешехода, где для них проводили игры и мероприятия по изучению дорожной грамоты. Итогом занятий стал праздник для первоклассников «Посвящение в юные пешеходы», который ребята организовали вместе с отрядом юных инспекторов движения гимназии.На праздник к гимназистам приехали сказочные звери из Мадагаскара, которые, как оказалось, совершенно не знают правил дорожного движения. Юные инспекторы движения гимназии вместе с первоклассниками помогли сказочным героям узнать, как правильно переходить проезжую часть, что такое светофор и для чего нужны дорожные знаки. Гимназисты продемонстрировали отличные знания и успешно сдали свой первый экзамен по ПДД.На мероприятие пришел и инспектор ДПС Владимир Пальцев. Он похвалил первоклассников и пожелал им в дальнейшем соблюдать все правила, быть примером для своих сверстников. Инспектор вручил каждому ребенку удостоверение юного пешехода. В завершении все первоклассники дали торжественную клятву и пообещали быть всегда внимательными на проезжей части и соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.