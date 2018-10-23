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23 октября 2018, 15:35

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Руслан Кудзиев будет выступать за национальную сборную России.


Накануне российская команда начала подготовку к международному турниру в Финляндии, который пройдет с 26 по 29 октября в городе Ювяскюля. Наша команда сыграет с финнами, датчанами и чехами, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.
На УТС, который проходит на спортивной базе отеля «Аквариум», вызваны следующие игроки:
вратари - Николай Балашов («Сибиряк», Новосибирск), Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Александр Кригер («Новая генерация», Сыктывкар);
полевые игроки - Данил Давыдов, Иван Чишкала, Максим Волынюк, Александр Пирогов («Газпром-Югра», Югорск), Сергей Орлов («Динамо», Московская область), Руслан Кудзиев («Норильский никель», Норильск), Андрей Понкратов, Янар Асадов, Артем Ниязов («КПРФ», Москва), Антон Соколов, Сергей Абрамов, Валерий Демин («Синара», Екатеринбург), Андрей Соколов, Сергей Абрамович, Иван Милованов («Тюмень»).
Старший тренер команды - Сергей Скорович.
Товарищеский турнир пройдет на арене Jyväskylä Monitoimitalo в городе Ювяскюля (Финляндия).
26 октября: 17.00 (мск) - Дания - Чехия; 19.30 (мск) - Финляндия - Россия.
27 октября: 14.00 (мск) - Чехия - Россия; 17.00 (мск) - Финляндия - Дания.
28 октября: 14.00 (мск) - Россия - Дания; 17.00 (мск) - Чехия - Финляндия.

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    Список новостей

 23 октября 2018 
15:35   Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Руслан Кудзиев будет выступать за национальную сборную России. 14:50   В рамках декады дорожной безопасности детей норильские полицейские посвятили первоклассников гимназии № 11 в юных пешеходов.
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13:00   В Норильске подведены итоги конкурса семейного рисунка «Мы – спортивная семья!». 12:41   Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре.
12:33   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту использования поддельной медицинской справки.

 22 октября 2018 
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18:02   Накануне в Норильске состоялась первая защита дипломных проектов участников норильской "Школы краеведа", деятельность которой поддержана Фондом президентских грантов. 17:52   Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» стартовало сегодня в Норильске.
17:45   Сегодня в Норильске полицейские спасли собаку, провалившуюся под лед. 17:18   В Норильске создана новая интерактивная карта.
15:58   Процесс пошел! В норильском перинатальном центре за выходные родились уже девять младенцев. 15:26   Осторожно: на Таймыре ледостав!
15:17   Огромное стадо мигрирующих оленей перекрыло трассу Норильск - Дудинка. 15:01   Прокурор города Норильска Хаваж Гутаев и его старший помощник Абумислим Вагабов побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Конопли.
14:42   «Зеленая» экономика в развитии. BASF и «Норникель» объединяют усилия для поставки аккумуляторных материалов для энергомобилей. 14:40   В гимназии № 11 первоклассники успешно сдали первый экзамен по правилам дорожного движения и получили из рук инспектора удостоверения юных пешеходов.
14:00   Губернатор представил новых членов краевого правительства. 14:00   Назначен новый руководитель краевой службы строительного надзора и жилищного контроля.
13:08   Сегодня, 22 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении Игоря Степаненко своим заместителем.

 19 октября 2018 
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20:11   Космос открылся и в Норильске. Пройтись по Юпитеру, услышать, как звучит свой голос на Марсе, узнать свой вес на разных планетах. В Норильск привезли уникальную выставку. 19:12   Вчера в Санкт-Петербурге простились с любимой актрисой норильчан Алевтиной Александровой.
19:06   В норильский перинатальный центр поступила первая пациентка. 18:54   Около 80 тысяч безработных насчитали статистики в Красноярском крае.
18:53   В Красноярском крае увеличат прожиточный минимум. Это связано со скачком цен на отдельные виды продуктов. 18:52   Краевые депутаты обсудят актуальные законопроекты. Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве третьего заседания ...
18:42   Браконьера с зайцами и щуками задержали сотрудники ГИБДД на Таймыре. Им оказался житель Кайеркана. 18:39   Обустройство остановок на Юго-Западной объездной дороге подошло к завершению.
16:56   В Москве проходит VIII Общецерковный съезд по социальному служению. 16:23   Проверки в образовании. После расстрела в Керчи дано задание проверить безопасность в учебных учреждениях.
16:20   2 ноября публичная библиотека города Норильска предложит горожанам написать большой этнографический диктант. 16:18   СРК "Арена" приглашает норильчан на открытие цирковой школы "Заполярный цирк".
16:10   Краевой Роспотребнадзор рассказал о состоянии воздуха. Эксперты представили данные исследований атмосферы в регионе за девять месяцев 2018 года. 16:06   На Таймыр доставили мобильные здания морга.
15:59   Начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю встретился с управляющим Норильской епархией. 15:12   Повторные выборы депутатов в Дудинский городской Совет назначены на 9 декабря.
15:05   Прокуратура Норильска разъяснила некоторые изменения Трудового кодекса, устанавливающие дополнительные льготы для работников, имеющих трех и более малолетних детей. 14:55   С завтрашнего дня в Норильске начинает работать перинатальный центр.
13:57   Ценителей прекрасного ждут в кинокомплексе «Родина» на фильм «Ван Гог: Золото и лазурь». 13:50   Сегодня утром в городе произошло два серьезных ДТП, одно из которых привело к гибели человека.
13:29   МФК «Норильский никель» завтра стартует в розыгрыше Кубка России.

 18 октября 2018 
16:36   Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок. Об этом сообщает газета "Ведомости". 16:16   СРОЧНО! Вниманию рожениц и их родственников!
15:29   Александр Усс объявил о начале формирования дирекции проекта «Енисейская Сибирь».




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