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23 октября 2018, 15:35



Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Руслан Кудзиев будет выступать за национальную сборную России.

На УТС, который проходит на спортивной базе отеля «Аквариум», вызваны следующие игроки: вратари - Николай Балашов («Сибиряк», Новосибирск), Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Александр Кригер («Новая генерация», Сыктывкар); полевые игроки - Данил Давыдов, Иван Чишкала, Максим Волынюк, Александр Пирогов («Газпром-Югра», Югорск), Сергей Орлов («Динамо», Московская область), Руслан Кудзиев («Норильский никель», Норильск), Андрей Понкратов, Янар Асадов, Артем Ниязов («КПРФ», Москва), Антон Соколов, Сергей Абрамов, Валерий Демин («Синара», Екатеринбург), Андрей Соколов, Сергей Абрамович, Иван Милованов («Тюмень»). Старший тренер команды - Сергей Скорович. Товарищеский турнир пройдет на арене Jyväskylä Monitoimitalo в городе Ювяскюля (Финляндия). 26 октября: 17.00 (мск) - Дания - Чехия; 19.30 (мск) - Финляндия - Россия. 27 октября: 14.00 (мск) - Чехия - Россия; 17.00 (мск) - Финляндия - Дания. 28 октября: 14.00 (мск) - Россия - Дания; 17.00 (мск) - Чехия - Финляндия.

Просмотров:107 Накануне российская команда начала подготовку к международному турниру в Финляндии, который пройдет с 26 по 29 октября в городе Ювяскюля. Наша команда сыграет с финнами, датчанами и чехами, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.На УТС, который проходит на спортивной базе отеля «Аквариум», вызваны следующие игроки:вратари - Николай Балашов («Сибиряк», Новосибирск), Георгий Замтарадзе (КПРФ, Москва), Александр Кригер («Новая генерация», Сыктывкар);полевые игроки - Данил Давыдов, Иван Чишкала, Максим Волынюк, Александр Пирогов («Газпром-Югра», Югорск), Сергей Орлов («Динамо», Московская область), Руслан Кудзиев («Норильский никель», Норильск), Андрей Понкратов, Янар Асадов, Артем Ниязов («КПРФ», Москва), Антон Соколов, Сергей Абрамов, Валерий Демин («Синара», Екатеринбург), Андрей Соколов, Сергей Абрамович, Иван Милованов («Тюмень»).Старший тренер команды - Сергей Скорович.Товарищеский турнир пройдет на арене Jyväskylä Monitoimitalo в городе Ювяскюля (Финляндия).26 октября: 17.00 (мск) - Дания - Чехия; 19.30 (мск) - Финляндия - Россия.27 октября: 14.00 (мск) - Чехия - Россия; 17.00 (мск) - Финляндия - Дания.28 октября: 14.00 (мск) - Россия - Дания; 17.00 (мск) - Чехия - Финляндия.