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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
15:35 Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Руслан Кудзиев будет выступать за национальную сборную России.
14:50 В рамках декады дорожной безопасности детей норильские полицейские посвятили первоклассников гимназии № 11 в юных пешеходов.
13:44 Норильчане могут дать имя аэропорту. На сайте великиеимена.рф началось голосование по присвоению имен российским аэропортам.
13:44 В Кайерканском обществе инвалидов начались занятия по вокалу.
13:21 В Красноярском крае подорожало обучение. Норильск - не исключение.
13:07 В Норильске стартовало первенство города по мини-футболу среди юношей 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.
13:00 В Норильске подведены итоги конкурса семейного рисунка «Мы – спортивная семья!».
12:41 Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре.
12:33 В Норильске возбуждено уголовное дело по факту использования поддельной медицинской справки.
18:22 Главой сельского поселения Караул избран Денис Хлудеев.
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