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24 октября 2018, 13:33



Штраф за нарушение правил промбезопасности повысят в пять раз.

Закон разработан в целях унификации норм об ответственности за нарушения требований безопасности на промышленных объектах. В настоящее время ответственность за эти преступления, приведшие к тяжким последствиям, предусмотрена сразу тремя статьями Уголовного кодекса, говорится в сообщении.

Просмотров:168 В Уголовном кодексе появится новая статья о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Максимальный штраф за это увеличится с 80 до 400 тысяч рублей, сообщает «Парламентская газета».Закон разработан в целях унификации норм об ответственности за нарушения требований безопасности на промышленных объектах. В настоящее время ответственность за эти преступления, приведшие к тяжким последствиям, предусмотрена сразу тремя статьями Уголовного кодекса, говорится в сообщении.