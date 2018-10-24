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24 октября 2018, 13:42



Правительство России утвердило перечень специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2019 год.

Также издание сообщает, что сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования будут штрафовать за несвоевременное получение инвалидами лекарств или госуслуг. Сегодня в России проживают свыше 12 миллионов лиц с ограниченными возможностями. Более 660 тысяч из них — дети. Ежемесячные пособия по инвалидности в зависимости от группы составляют от 4,2 до 12,5 тысячи рублей.

Просмотров:135 В частности, в перечень включено 75 специализированных продуктов для диетического лечебного питания. В 2016 году такой перечень включал 54 продукта, в 2017 году — 69 продуктов, в 2018 году — 71 продукт, сообщает «Парламентская газета».Также издание сообщает, что сотрудников Пенсионного фонда и Фонда социального страхования будут штрафовать за несвоевременное получение инвалидами лекарств или госуслуг.Сегодня в России проживают свыше 12 миллионов лиц с ограниченными возможностями. Более 660 тысяч из них — дети. Ежемесячные пособия по инвалидности в зависимости от группы составляют от 4,2 до 12,5 тысячи рублей.