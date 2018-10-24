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24 октября 2018, 13:46

Сегодня вступили в силу дополнения к списку правил, по которым оплата жилья в многоквартирных домах должна быть уменьшена.


Причины указаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 октября 2018 года № 1221 «О внесении изменения в Правила изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». Документ вступает в силу сегодня, 24 октября, сообщает «Парламентская газета».
Согласно поправкам к Жилищному кодексу РФ, если управляющая компания (УК) получила экономию, разница между фактическими и запланированными расходами остается в ее распоряжении при условии, что такая экономия не привела к ненадлежащему качеству работ или услуг. В связи с этим постановлением Кабмина скорректированы правила изменения размера платы за содержание жилых помещений.
При получении УК экономии качество ее услуг или работ считается ненадлежащим, если составлялся акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Наличие такого акта не только лишает управляющую компанию права на сэкономленные средства, но и является основанием для снижения квартплаты, пишет издание.

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13:00   В Норильске подведены итоги конкурса семейного рисунка «Мы – спортивная семья!». 12:41   Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре.
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 22 октября 2018 
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17:45   Сегодня в Норильске полицейские спасли собаку, провалившуюся под лед. 17:18   В Норильске создана новая интерактивная карта.
15:58   Процесс пошел! В норильском перинатальном центре за выходные родились уже девять младенцев. 15:26   Осторожно: на Таймыре ледостав!
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14:00   Губернатор представил новых членов краевого правительства. 14:00   Назначен новый руководитель краевой службы строительного надзора и жилищного контроля.
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 19 октября 2018 
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