Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 октября 2018, 13:46



Сегодня вступили в силу дополнения к списку правил, по которым оплата жилья в многоквартирных домах должна быть уменьшена.

Согласно поправкам к Жилищному кодексу РФ, если управляющая компания (УК) получила экономию, разница между фактическими и запланированными расходами остается в ее распоряжении при условии, что такая экономия не привела к ненадлежащему качеству работ или услуг. В связи с этим постановлением Кабмина скорректированы правила изменения размера платы за содержание жилых помещений. При получении УК экономии качество ее услуг или работ считается ненадлежащим, если составлялся акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Наличие такого акта не только лишает управляющую компанию права на сэкономленные средства, но и является основанием для снижения квартплаты, пишет издание.

Просмотров:191 Причины указаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 октября 2018 года № 1221 «О внесении изменения в Правила изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». Документ вступает в силу сегодня, 24 октября, сообщает «Парламентская газета».Согласно поправкам к Жилищному кодексу РФ, если управляющая компания (УК) получила экономию, разница между фактическими и запланированными расходами остается в ее распоряжении при условии, что такая экономия не привела к ненадлежащему качеству работ или услуг. В связи с этим постановлением Кабмина скорректированы правила изменения размера платы за содержание жилых помещений.При получении УК экономии качество ее услуг или работ считается ненадлежащим, если составлялся акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Наличие такого акта не только лишает управляющую компанию права на сэкономленные средства, но и является основанием для снижения квартплаты, пишет издание.