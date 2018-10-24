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24 октября 2018, 13:53



Росгвардия включена в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения.

Госнадзор в области безопасности дорожного движения поручен военной автомобильной инспекции Росгвардии в части отдельных функций по федеральному надзору в войсках национальной гвардии и включает в себя осуществление административных процедур, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях. В частности, предметом проверок станет соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним. В постановлении также приводится перечень должностных лиц военной автоинспекции Нацгвардии, наделенных правом контроля.

Просмотров:188 Соответствующее Постановление Кабинета министров от 11 октября 2018 года № 1215 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № 716» вступает в силу сегодня, 24 октября, пишет «Парламентская газета».Госнадзор в области безопасности дорожного движения поручен военной автомобильной инспекции Росгвардии в части отдельных функций по федеральному надзору в войсках национальной гвардии и включает в себя осуществление административных процедур, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях.В частности, предметом проверок станет соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним.В постановлении также приводится перечень должностных лиц военной автоинспекции Нацгвардии, наделенных правом контроля.