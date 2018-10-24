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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 октября 2018, 14:01

Скоро в России может оказаться под запретом реклама дипломных и курсовых работ на заказ.


Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в третьем чтении, а сегодня документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации, сообщает «Парламентская газета».
За нарушение закона предполагаются штрафы: для юрлиц — до 50 тысяч рублей, для физлиц — до 2,5 тысячи рублей.
Автором инициативы выступило правительство, отметив, что возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию работ. «Реклама такого рода услуг стимулирует потребителей использовать их, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», — сказано в пояснительной записке.
Кроме того, в инициативе прописано, что вузы будут обязаны публиковать на своих сайтах полные тексты «выпускных квалификационных работ», за исключением дипломов, содержащих коммерческую и государственную тайну. С 2014 года похожая норма действует в отношении диссертаций, говорится в сообщении.
После того, как закон вступит в силу, после защиты того или иного диплома или диссертации они должны быть доступны для ознакомления всем желающим минимум в течение шести месяцев.

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16:04   В Норильске привлекли к ответственности водителя на основании видеозаписи, размещенной в соцсетях. 15:42   Штраф за продажу сигарет детям может увеличиться до 500 тысяч рублей.
15:20   «Земля плоская?» Географический диктант под таким названием пройдет в кайерканском филиале норильской библиотеки. Приглашаются все желающие. 15:17   В Норильске пройдет трехдневный Северный книжный интеллектуальный фестиваль (СКИФ).
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13:42   Правительство России утвердило перечень специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2019 год. 13:33   Штраф за нарушение правил промбезопасности повысят в пять раз.
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15:35   Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Руслан Кудзиев будет выступать за национальную сборную России. 14:50   В рамках декады дорожной безопасности детей норильские полицейские посвятили первоклассников гимназии № 11 в юных пешеходов.
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13:21   В Красноярском крае подорожало обучение. Норильск - не исключение. 13:07   В Норильске стартовало первенство города по мини-футболу среди юношей 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.
13:00   В Норильске подведены итоги конкурса семейного рисунка «Мы – спортивная семья!». 12:41   Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре.
12:33   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту использования поддельной медицинской справки.

 22 октября 2018 
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18:02   Накануне в Норильске состоялась первая защита дипломных проектов участников норильской "Школы краеведа", деятельность которой поддержана Фондом президентских грантов. 17:52   Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» стартовало сегодня в Норильске.
17:45   Сегодня в Норильске полицейские спасли собаку, провалившуюся под лед. 17:18   В Норильске создана новая интерактивная карта.
15:58   Процесс пошел! В норильском перинатальном центре за выходные родились уже девять младенцев. 15:26   Осторожно: на Таймыре ледостав!
15:17   Огромное стадо мигрирующих оленей перекрыло трассу Норильск - Дудинка. 15:01   Прокурор города Норильска Хаваж Гутаев и его старший помощник Абумислим Вагабов побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Конопли.
14:42   «Зеленая» экономика в развитии. BASF и «Норникель» объединяют усилия для поставки аккумуляторных материалов для энергомобилей. 14:40   В гимназии № 11 первоклассники успешно сдали первый экзамен по правилам дорожного движения и получили из рук инспектора удостоверения юных пешеходов.
14:00   Губернатор представил новых членов краевого правительства. 14:00   Назначен новый руководитель краевой службы строительного надзора и жилищного контроля.
13:08   Сегодня, 22 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении Игоря Степаненко своим заместителем.

 19 октября 2018 
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