Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 октября 2018, 14:01



Скоро в России может оказаться под запретом реклама дипломных и курсовых работ на заказ.

За нарушение закона предполагаются штрафы: для юрлиц — до 50 тысяч рублей, для физлиц — до 2,5 тысячи рублей. Автором инициативы выступило правительство, отметив, что возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию работ. «Реклама такого рода услуг стимулирует потребителей использовать их, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», — сказано в пояснительной записке. Кроме того, в инициативе прописано, что вузы будут обязаны публиковать на своих сайтах полные тексты «выпускных квалификационных работ», за исключением дипломов, содержащих коммерческую и государственную тайну. С 2014 года похожая норма действует в отношении диссертаций, говорится в сообщении. После того, как закон вступит в силу, после защиты того или иного диплома или диссертации они должны быть доступны для ознакомления всем желающим минимум в течение шести месяцев.

Просмотров:142 Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в третьем чтении, а сегодня документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации, сообщает «Парламентская газета».За нарушение закона предполагаются штрафы: для юрлиц — до 50 тысяч рублей, для физлиц — до 2,5 тысячи рублей.Автором инициативы выступило правительство, отметив, что возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию работ. «Реклама такого рода услуг стимулирует потребителей использовать их, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», — сказано в пояснительной записке.Кроме того, в инициативе прописано, что вузы будут обязаны публиковать на своих сайтах полные тексты «выпускных квалификационных работ», за исключением дипломов, содержащих коммерческую и государственную тайну. С 2014 года похожая норма действует в отношении диссертаций, говорится в сообщении.После того, как закон вступит в силу, после защиты того или иного диплома или диссертации они должны быть доступны для ознакомления всем желающим минимум в течение шести месяцев.