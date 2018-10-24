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24 октября 2018, 14:09



Автобусы без лицензии не смогут перевозить пассажиров. Сегодня законопроект рассмотрят в Совете Федерации.

Инициатива касается транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, имеющих более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя. Если документ будет принят, то все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров, будут обязаны получить лицензию в течение 120 дней с момента вступления закона в силу. Норма о тахографах вступит в силу через год после дня официальной публикации закона. За отсутствие лицензии предполагается административный штраф физическим лицам (водителям) придётся заплатить от двух до двух с половиной тысяч рублей, должностным лицам — от четырех до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам — от 40 до 50 тысяч рублей, сообщает издание. Вопрос об ужесточении законодательства в сфере пассажирских перевозок правительство подняло в июне 2018 года в связи с ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 14 человек.

Просмотров:145 В России окажутся под запретом автобусные перевозки без лицензии, а также без оснащения всех автобусов тахографами, которые будут отслеживать регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств и о режиме труда и отдыха водителей с последующей возможностью доступа должностных лиц органов государственного надзора, говорится в сообщении «Парламентской газеты».Инициатива касается транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, имеющих более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя.Если документ будет принят, то все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров, будут обязаны получить лицензию в течение 120 дней с момента вступления закона в силу. Норма о тахографах вступит в силу через год после дня официальной публикации закона.За отсутствие лицензии предполагается административный штраф физическим лицам (водителям) придётся заплатить от двух до двух с половиной тысяч рублей, должностным лицам — от четырех до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам — от 40 до 50 тысяч рублей, сообщает издание.Вопрос об ужесточении законодательства в сфере пассажирских перевозок правительство подняло в июне 2018 года в связи с ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 14 человек.