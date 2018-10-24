Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 октября 2018, 15:17



В Норильске пройдет трехдневный Северный книжный интеллектуальный фестиваль (СКИФ).

Последний раз такого рода праздник для читающих норильчан устраивался 10 лет назад в рамках фестиваля «Таймырский кактус». И как бы ни хотелось за прошедшие годы организовать в Норильске книжную ярмарку, тем более в условиях, когда в городе не осталось специализированных магазинов, бюджет на такие расходы никак не рассчитывался - слишком уж это дорогостоящее удовольствие. А вот в юбилейный год, к 65-летию Норильска, совместными усилиями администрации города и «Норникеля» удалось организовать не просто ярмарку, а целый фестиваль, когда в течение трех дней горожане смогут и купить книги, и пообщаться с авторами, и поговорить о проблемах, существующих в книжной сфере. Торжественное открытие СКИФа состоится в пятницу в 18.45, но интересные события этого фестиваля начнутся значительно раньше. Первые гости – Екатерина Матюшкина, автор детских книг, художник, с соавтором Сашей Сильвер - прилетят в город в четверг, и первая встреча состоится у них с юными читателями в Талнахском филиале ЦБС. В пятницу уже в Центральном районе в публичной библиотеке книжная ярмарка раскинет свои прилавки, продажа книг начнется с 16 часов. В 17 часов Катя Матюшкина проведет с ребятами игру «Лапы вверх! Носки врозь!» по своим знаменитым детским детективным историям. В это же время для взрослых состоится круглый стол c PR-директором издательского дома «КомпасГид» Натальей Эйхвальд о том, есть ли сложные темы в детско-подростковой литературе и готовы ли библиотекари отказаться от табу в детской литературе. Тех, кто готов высказаться о защите детей от лишней информации и нужна ли им такая защита, ждут в лекционном зале публичной библиотеки. «Мы постарались темами, которые будут затронуты на фестивале, заинтересовать и юную аудиторию, и подростков, и взрослых читателей. Например, в субботу Евгений Рудашевский, путешественник, журналист, автор приключенческой литературы для подростков, проведет встречу со своей целевой аудиторией на тему «Экстремальный пикник», в которой предложит обсудить важные для читающих подростков темы. А Андрей Журавлев, палеонтолог, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ, в субботу и воскресенье поговорит с норильчанами на две темы: «О мумиях ледникового периода» и «В поисках древних животных», - рассказала и. о. директора МБУ «Централизованная библиотечная система» Татьяна Журавлева. Классическую детскую литературу на фестивале представят издательства «Эксмо», «Аст», «Махаон», «Росмэн» и «Самовар». Современные книги для детей и подростков, энциклопедии и справочники – «Робинс», «Клевер», «Кредо», «Аквилегия-М», «Учитель», «Поляндрия» и «КомпасГид». Нон-фикшн и графические романы привезут «Манн, Иванов и Федоров». В общей сложности норильчан ждет около 10 тысяч книжных новинок по издательским ценам. Под конец фестиваля Ирина Якутенко, научный журналист и молекулярный биолог, проведет лекцию «Большой вопрос: склонность к полноте – отговорки или суровая генетическая реальность». Для того чтобы в эти дни в «публичке» было комфортно всем, организованы площадки и мастер-классы по технике рисования на воде, по изготовлению амулетов, гаданию на круге камней «Времена года», игры народов Севера и многое другое, чтобы, пока родители слушают интересную лекцию, детям было чем заняться. Полная программа фестиваля размещена на сайте МБУ «ЦБС» http://mucbs.ru/news/y2018/i150794/.

Просмотров:153 Более 10 тысяч книг от десяти издательств, десяток гостей - авторов книг, журналистов, психологов, десятки мастер-классов, лекций, семинаров – такой станет программа фестиваля, подобного которому норильчане не видели давно.Последний раз такого рода праздник для читающих норильчан устраивался 10 лет назад в рамках фестиваля «Таймырский кактус». И как бы ни хотелось за прошедшие годы организовать в Норильске книжную ярмарку, тем более в условиях, когда в городе не осталось специализированных магазинов, бюджет на такие расходы никак не рассчитывался - слишком уж это дорогостоящее удовольствие. А вот в юбилейный год, к 65-летию Норильска, совместными усилиями администрации города и «Норникеля» удалось организовать не просто ярмарку, а целый фестиваль, когда в течение трех дней горожане смогут и купить книги, и пообщаться с авторами, и поговорить о проблемах, существующих в книжной сфере.Торжественное открытие СКИФа состоится в пятницу в 18.45, но интересные события этого фестиваля начнутся значительно раньше.Первые гости – Екатерина Матюшкина, автор детских книг, художник, с соавтором Сашей Сильвер - прилетят в город в четверг, и первая встреча состоится у них с юными читателями в Талнахском филиале ЦБС. В пятницу уже в Центральном районе в публичной библиотеке книжная ярмарка раскинет свои прилавки, продажа книг начнется с 16 часов. В 17 часов Катя Матюшкина проведет с ребятами игру «Лапы вверх! Носки врозь!» по своим знаменитым детским детективным историям. В это же время для взрослых состоится круглый стол c PR-директором издательского дома «КомпасГид» Натальей Эйхвальд о том, есть ли сложные темы в детско-подростковой литературе и готовы ли библиотекари отказаться от табу в детской литературе. Тех, кто готов высказаться о защите детей от лишней информации и нужна ли им такая защита, ждут в лекционном зале публичной библиотеки.Классическую детскую литературу на фестивале представят издательства «Эксмо», «Аст», «Махаон», «Росмэн» и «Самовар».Современные книги для детей и подростков, энциклопедии и справочники – «Робинс», «Клевер», «Кредо», «Аквилегия-М», «Учитель», «Поляндрия» и «КомпасГид».Нон-фикшн и графические романы привезут «Манн, Иванов и Федоров». В общей сложности норильчан ждет около 10 тысяч книжных новинок по издательским ценам.Под конец фестиваля Ирина Якутенко, научный журналист и молекулярный биолог, проведет лекцию «Большой вопрос: склонность к полноте – отговорки или суровая генетическая реальность».Для того чтобы в эти дни в «публичке» было комфортно всем, организованы площадки и мастер-классы по технике рисования на воде, по изготовлению амулетов, гаданию на круге камней «Времена года», игры народов Севера и многое другое, чтобы, пока родители слушают интересную лекцию, детям было чем заняться.Полная программа фестиваля размещена на сайте МБУ «ЦБС» http://mucbs.ru/news/y2018/i150794/.