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24 октября 2018, 15:42



Штраф за продажу сигарет детям может увеличиться до 500 тысяч рублей.

В настоящее время максимальный размер штрафа для физлиц составляет пять тысяч, для юрлиц — 50 тысяч рублей. Таким образом, штраф может увеличиться до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для организаций. Как заявляют эксперты, действующие штрафы не способны заставить продавцов прекратить нарушения, и только увеличение суммы наказания позволит сократить число незаконных продаж.

Просмотров:141 Министерство здравоохранения РФ предложило в 10 раз увеличить штрафы за продажу табачных изделий несовершеннолетним, сообщает НИА-Красноярск.В настоящее время максимальный размер штрафа для физлиц составляет пять тысяч, для юрлиц — 50 тысяч рублей. Таким образом, штраф может увеличиться до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для организаций.Как заявляют эксперты, действующие штрафы не способны заставить продавцов прекратить нарушения, и только увеличение суммы наказания позволит сократить число незаконных продаж.