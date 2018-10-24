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24 октября 2018, 16:04



В Норильске привлекли к ответственности водителя на основании видеозаписи, размещенной в соцсетях.

В начале октября в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как красный автомобиль ВАЗ-2107 при приближении к пешеходному переходу, не снижая скорости, проезжает перед группой людей, при этом водитель, не справившись с управлением, допускает занос с разворотом автомобиля на разделительном газоне, после чего скрывается в неизвестном направлении. Инспекторы ДПС нашли водителя, им оказался молодой человек 1996 г. р. Полицейские привлекли автомобилиста к административной ответственности по нескольким статьям: «Управление т/с, не зарегистрированным в установленном порядке» - штраф 500 рублей, «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» - штраф 1500 рублей, а также за отсутствие полиса ОСАГО – 800 рублей. Кроме того, в отношении молодого человека составлен административный материал за повторное правонарушение в части регистрации транспортного средства и направлен на рассмотрение в суд, по решению которого водителю может быть назначен административный штраф в сумме 5000 рублей либо лишение водительского удостоверения на срок до трех месяцев. Также с молодым человеком лично начальником ОГИБДД Александром Яновичем была проведена профилактическая беседа о возможных последствиях подобных маневров на проезжей части, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:212 Сотрудники ГИБДД отдела МВД России по г. Норильску привлекли к административной ответственности автомобилиста, поведение которого на дороге вызвало большой общественный резонанс.В начале октября в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как красный автомобиль ВАЗ-2107 при приближении к пешеходному переходу, не снижая скорости, проезжает перед группой людей, при этом водитель, не справившись с управлением, допускает занос с разворотом автомобиля на разделительном газоне, после чего скрывается в неизвестном направлении.Инспекторы ДПС нашли водителя, им оказался молодой человек 1996 г. р. Полицейские привлекли автомобилиста к административной ответственности по нескольким статьям: «Управление т/с, не зарегистрированным в установленном порядке» - штраф 500 рублей, «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» - штраф 1500 рублей, а также за отсутствие полиса ОСАГО – 800 рублей. Кроме того, в отношении молодого человека составлен административный материал за повторное правонарушение в части регистрации транспортного средства и направлен на рассмотрение в суд, по решению которого водителю может быть назначен административный штраф в сумме 5000 рублей либо лишение водительского удостоверения на срок до трех месяцев.Также с молодым человеком лично начальником ОГИБДД Александром Яновичем была проведена профилактическая беседа о возможных последствиях подобных маневров на проезжей части, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.