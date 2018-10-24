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24 октября 2018, 16:19



Сегодня в Норильске открывается XII Международный фестиваль «Живой звук».

25 октября норильчан ждет музыкальный проект The BEATLES «Сквозь время». В программе принимают участие лучшие музыканты города. 26 октября зрителей порадует трубач Ronald Baker (США) с участием трио под упр. А. Черемизова (г. Санкт-Петербург). 27 октября для норильской публики выступят вокалист и гитарист Torsten Goods (Германия) и трио под упр. О. Бутмана (г. Москва). 28 октября ансамбль под упр. Д. Яковлева с вокалисткой С. Пановой (солистка оркестра им. О. Лундстрема, г. Москва) закроют XII фестиваль.

Просмотров:131 Сегодня в 19 часов в Большом зале ГЦК XII Международный фестиваль «Живой звук» откроют два коллектива: духовой оркестр Норильского колледжа искусств (худрук заслуженный работник культуры РФ – Н. Петров, во 2-м отделении - группа NORTH KEY BAND, руководитель Р. Казаков.25 октября норильчан ждет музыкальный проект The BEATLES «Сквозь время». В программе принимают участие лучшие музыканты города.26 октября зрителей порадует трубач Ronald Baker (США) с участием трио под упр. А. Черемизова (г. Санкт-Петербург).27 октября для норильской публики выступят вокалист и гитарист Torsten Goods (Германия) и трио под упр. О. Бутмана (г. Москва).28 октября ансамбль под упр. Д. Яковлева с вокалисткой С. Пановой (солистка оркестра им. О. Лундстрема, г. Москва) закроют XII фестиваль.