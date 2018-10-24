Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
24 октября 2018, 16:55

Субсидированные авиаперевозки будут круглогодичными. Воспользоваться ими смогут и многодетные семьи.


Росавиация инициирует круглогодичное субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Также одобрено предложение Росавиации включить в категорию граждан с правом на приобретение авиабилета по специальному тарифу членов многодетных семей. Изменения вступят в силу в текущем году. Информация об этом размещена на сайте Росавиации.
В настоящее время полеты в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград осуществляются с 1 марта по 1 декабря (в соответствии с действующей редакцией Постановления правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению»).
По инициативе Росавиации в Постановление правительства Российской Федерации № 215 будут внесены изменения, закрепляющие новые сроки выполнения программы – с 1 января по 31 декабря. Ожидается, что они будут утверждены в ноябре текущего года и вступят в силу с даты подписания соответствующего постановления. Это позволит уже в этом году расширить временной интервал выполнения перевозок до конца декабря.
Изменение сроков действия субсидирования особенно актуально для жителей Дальнего Востока (учащиеся, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи), которые смогут воспользоваться доступными авиаперевозками в центральную часть России, ее северо-западные и южные регионы на протяжении всего года. Сейчас стоимость авиационного билета, реализуемого авиакомпаниями по специальному тарифу в города Дальнего Востока, ниже существующих коммерческих тарифов от 30% до 400%, в зависимости от перевозчика и направления.
По информации Минтранса России, с учетом расширения временных границ субсидирования полетов, Росавиации будут дополнительно перечислены на реализацию постановления 300 млн рублей. Еще 100 млн рублей уже выделены распоряжением правительства Российской Федерации. Таким образом, суммарно дополнительные 400 млн рублей позволят выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тысяч билетов.
В 2018 году полеты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО "Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».
Всего с 1 марта по 1 октября с. г. авиакомпании перевезли по спецтарифам на Дальний Восток 346 тысяч пассажиров, в Симферополь – 83 тысячи пассажиров и в Калининград 43 тысячи пассажиров (суммарно по всем направлениям – 472 тысячи человек), реализовав за 7 месяцев 532 тысячи билетов.
По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться: гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет; гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет; гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет; гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III групп.

Просмотров:161
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 24 октября 2018 
19:18   Авиакомпании, выполняющие полеты в Норильск, обновляют свои парки. 19:04   Норильская епархия презентует книгу «В память вечную будет праведник».
19:03   Градостроительную стратегию для Норильска разработает «Урбаника». 18:07   Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа по дзюдо.
17:58   КДЦ «Юбилейный» получил новые помещения, куда уже сегодня переезжают клубные объединения Кайеркана. 17:45   В Заполярном филиале «Норникеля» определили лучших ламповщиц.
17:04   В самой северной российской колонии строго режима, расположенной в Норильске, сегодня отбывают наказание 1226 осужденных, в колонии-поселении - 223. 16:58   Новый паровоз «приехал» в Норильск - очередное пополнение в музее железной дороги.
16:55   Субсидированные авиаперевозки будут круглогодичными. Воспользоваться ими смогут и многодетные семьи. 16:19   Сегодня в Норильске открывается XII Международный фестиваль «Живой звук».
16:04   В Норильске привлекли к ответственности водителя на основании видеозаписи, размещенной в соцсетях. 15:42   Штраф за продажу сигарет детям может увеличиться до 500 тысяч рублей.
15:20   «Земля плоская?» Географический диктант под таким названием пройдет в кайерканском филиале норильской библиотеки. Приглашаются все желающие. 15:17   В Норильске пройдет трехдневный Северный книжный интеллектуальный фестиваль (СКИФ).
14:09   Автобусы без лицензии не смогут перевозить пассажиров. Сегодня законопроект рассмотрят в Совете Федерации. 14:01   Скоро в России может оказаться под запретом реклама дипломных и курсовых работ на заказ.
13:53   Росгвардия включена в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения. 13:46   Сегодня вступили в силу дополнения к списку правил, по которым оплата жилья в многоквартирных домах должна быть уменьшена.
13:42   Правительство России утвердило перечень специализированных продуктов питания для детей-инвалидов на 2019 год. 13:33   Штраф за нарушение правил промбезопасности повысят в пять раз.
11:50   Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова получила премию «Топ-1000 российских менеджеров» в номинации «Лучший директор по общественным и корпоративным связям». 11:43   «Норникель» получил премию Skolkovo Trend Award 2018.
11:40   5 декабря определят имя, которым назовут аэропорт Норильска.

 23 октября 2018 
18:59   Из Норильского родильного дома сегодня забрали девять новорожденных. Это были последние малыши, рожденные в здании на улице Богдана Хмельницкого, 18, за его полувековую историю. 17:18   Главный врач норильской межрайонной больницы № 1 Константин Горбель прокомментировал готовность перинатального центра к приему пациенток.
15:35   Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Руслан Кудзиев будет выступать за национальную сборную России. 14:50   В рамках декады дорожной безопасности детей норильские полицейские посвятили первоклассников гимназии № 11 в юных пешеходов.
13:44   Норильчане могут дать имя аэропорту. На сайте великиеимена.рф началось голосование по присвоению имен российским аэропортам. 13:44   В Кайерканском обществе инвалидов начались занятия по вокалу.
13:21   В Красноярском крае подорожало обучение. Норильск - не исключение. 13:07   В Норильске стартовало первенство города по мини-футболу среди юношей 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.
13:00   В Норильске подведены итоги конкурса семейного рисунка «Мы – спортивная семья!». 12:41   Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре.
12:33   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту использования поддельной медицинской справки.

 22 октября 2018 
18:22   Главой сельского поселения Караул избран Денис Хлудеев. 18:04   МФК «Норильский никель» уступил в 1/8 финала Кубка России.
18:02   Накануне в Норильске состоялась первая защита дипломных проектов участников норильской "Школы краеведа", деятельность которой поддержана Фондом президентских грантов. 17:52   Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» стартовало сегодня в Норильске.
17:45   Сегодня в Норильске полицейские спасли собаку, провалившуюся под лед. 17:18   В Норильске создана новая интерактивная карта.
15:58   Процесс пошел! В норильском перинатальном центре за выходные родились уже девять младенцев. 15:26   Осторожно: на Таймыре ледостав!
15:17   Огромное стадо мигрирующих оленей перекрыло трассу Норильск - Дудинка. 15:01   Прокурор города Норильска Хаваж Гутаев и его старший помощник Абумислим Вагабов побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Конопли.
14:42   «Зеленая» экономика в развитии. BASF и «Норникель» объединяют усилия для поставки аккумуляторных материалов для энергомобилей. 14:40   В гимназии № 11 первоклассники успешно сдали первый экзамен по правилам дорожного движения и получили из рук инспектора удостоверения юных пешеходов.
14:00   Губернатор представил новых членов краевого правительства. 14:00   Назначен новый руководитель краевой службы строительного надзора и жилищного контроля.
13:08   Сегодня, 22 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении Игоря Степаненко своим заместителем.

 19 октября 2018 
20:22   В Норильске на 83 юнармейца стало больше. Торжественная церемония посвящения состоялась сегодня в ГЦК.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх