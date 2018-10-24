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24 октября 2018, 16:55



Субсидированные авиаперевозки будут круглогодичными. Воспользоваться ими смогут и многодетные семьи.

В настоящее время полеты в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград осуществляются с 1 марта по 1 декабря (в соответствии с действующей редакцией Постановления правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению»). По инициативе Росавиации в Постановление правительства Российской Федерации № 215 будут внесены изменения, закрепляющие новые сроки выполнения программы – с 1 января по 31 декабря. Ожидается, что они будут утверждены в ноябре текущего года и вступят в силу с даты подписания соответствующего постановления. Это позволит уже в этом году расширить временной интервал выполнения перевозок до конца декабря. Изменение сроков действия субсидирования особенно актуально для жителей Дальнего Востока (учащиеся, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи), которые смогут воспользоваться доступными авиаперевозками в центральную часть России, ее северо-западные и южные регионы на протяжении всего года. Сейчас стоимость авиационного билета, реализуемого авиакомпаниями по специальному тарифу в города Дальнего Востока, ниже существующих коммерческих тарифов от 30% до 400%, в зависимости от перевозчика и направления. По информации Минтранса России, с учетом расширения временных границ субсидирования полетов, Росавиации будут дополнительно перечислены на реализацию постановления 300 млн рублей. Еще 100 млн рублей уже выделены распоряжением правительства Российской Федерации. Таким образом, суммарно дополнительные 400 млн рублей позволят выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тысяч билетов. В 2018 году полеты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО "Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер». Всего с 1 марта по 1 октября с. г. авиакомпании перевезли по спецтарифам на Дальний Восток 346 тысяч пассажиров, в Симферополь – 83 тысячи пассажиров и в Калининград 43 тысячи пассажиров (суммарно по всем направлениям – 472 тысячи человек), реализовав за 7 месяцев 532 тысячи билетов. По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться: гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет; гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет; гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет; гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III групп.

Просмотров:161 Росавиация инициирует круглогодичное субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград. Также одобрено предложение Росавиации включить в категорию граждан с правом на приобретение авиабилета по специальному тарифу членов многодетных семей. Изменения вступят в силу в текущем году. Информация об этом размещена на сайте Росавиации.В настоящее время полеты в города Дальнего Востока, в Симферополь и Калининград осуществляются с 1 марта по 1 декабря (в соответствии с действующей редакцией Постановления правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению»).По инициативе Росавиации в Постановление правительства Российской Федерации № 215 будут внесены изменения, закрепляющие новые сроки выполнения программы – с 1 января по 31 декабря. Ожидается, что они будут утверждены в ноябре текущего года и вступят в силу с даты подписания соответствующего постановления. Это позволит уже в этом году расширить временной интервал выполнения перевозок до конца декабря.Изменение сроков действия субсидирования особенно актуально для жителей Дальнего Востока (учащиеся, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи), которые смогут воспользоваться доступными авиаперевозками в центральную часть России, ее северо-западные и южные регионы на протяжении всего года. Сейчас стоимость авиационного билета, реализуемого авиакомпаниями по специальному тарифу в города Дальнего Востока, ниже существующих коммерческих тарифов от 30% до 400%, в зависимости от перевозчика и направления.По информации Минтранса России, с учетом расширения временных границ субсидирования полетов, Росавиации будут дополнительно перечислены на реализацию постановления 300 млн рублей. Еще 100 млн рублей уже выделены распоряжением правительства Российской Федерации. Таким образом, суммарно дополнительные 400 млн рублей позволят выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тысяч билетов.В 2018 году полеты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО "Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».Всего с 1 марта по 1 октября с. г. авиакомпании перевезли по спецтарифам на Дальний Восток 346 тысяч пассажиров, в Симферополь – 83 тысячи пассажиров и в Калининград 43 тысячи пассажиров (суммарно по всем направлениям – 472 тысячи человек), реализовав за 7 месяцев 532 тысячи билетов.По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться: гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет; гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет; гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет; гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III групп.