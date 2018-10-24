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24 октября 2018, 16:58



Новый паровоз «приехал» в Норильск - очередное пополнение в музее железной дороги.



Просмотров:140 Новое пополнение в семье железнодорожных экспонатов - маневровый паровоз - установили сегодня на площадке перед управлением Предприятия технологического железнодорожного транспорта. Официального открытия пока не было, потому подробности послужного списка очередного, седьмого, экспоната музея под открытым небом пока держатся в секрете. Известно только, что он прибыл с материка по воде на дизель-электроходе «Мончегорск».