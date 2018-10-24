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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:18 Авиакомпании, выполняющие полеты в Норильск, обновляют свои парки.
19:04 Норильская епархия презентует книгу «В память вечную будет праведник».
19:03 Градостроительную стратегию для Норильска разработает «Урбаника».
18:07 Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа по дзюдо.
17:58 КДЦ «Юбилейный» получил новые помещения, куда уже сегодня переезжают клубные объединения Кайеркана.
17:45 В Заполярном филиале «Норникеля» определили лучших ламповщиц.
17:04 В самой северной российской колонии строго режима, расположенной в Норильске, сегодня отбывают наказание 1226 осужденных, в колонии-поселении - 223.
16:58 Новый паровоз «приехал» в Норильск - очередное пополнение в музее железной дороги.
16:55 Субсидированные авиаперевозки будут круглогодичными. Воспользоваться ими смогут и многодетные семьи.
16:19 Сегодня в Норильске открывается XII Международный фестиваль «Живой звук».
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