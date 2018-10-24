Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 октября 2018, 17:04



В самой северной российской колонии строго режима, расположенной в Норильске, сегодня отбывают наказание 1226 осужденных, в колонии-поселении - 223.

Все отбывающие наказание в Норильске – первоходки. Рецидивисты с 2012 года в нашей колонии не содержатся. Самый младший осужденный - 1999 года рождения, самый старший - 1955-го. Статьи, по которым у нас сидят, - тяжкие и особо тяжкие. Процентов 40 лишены свободы за распространение наркотиков, столько же - за убийство, остальные - за изнасилования, разбой и т. п. Самый большой срок, который предстоит отбыть осужденному в нашей колонии, - 24 года 10 месяцев. На сегодняшний день в объединении сформировано 12 отрядов для содержания осужденных ИК-15 (строгий режим) и два отряда осужденных колонии-поселения № 20. Кстати, в колонии-поселении содержатся и женщины, сегодня их - восемь. Средняя нагрузка на одного начальника отряда составляет 93 осужденных, что соответствует требованиям. Сотрудников в колонии - 297 аттестованных и 67 вольнонаемных. И это не считая тех, кто работает в главном производственно-строительном управлении, к которому относятся мебельный, металлургический, кузнечный цеха, цех по производству пластиковых окон. Кстати, 911 осужденных трудоустроены и получают зарплату. Интересно, что они, так же как и работяги на воле, могут уйти на больничный, который будет оплачен, и в отпуск. И для осужденных, находящихся в трудовых отпусках, оборудована «комната отпускников», оснащенная телевизором, DVD-проигрывателем, игровой компьютерной приставкой. В распоряжении отпускников имеется спортивный зал, оборудованный современными тренажерами. Также отбывающие наказание в ОИК-30 имеют возможность получить среднее общее образование, а у некоторых осужденных за плечами нет даже трех классов. Всего же в краевой вечерней (сменной) общеобразовательной школе № 11 обучаются 128 человек. В училище же профессии (выбрав наиболее интересную для себя из девяти специальностей) получают более 400 человек. На такое же количество человек рассчитан и кинозал, в котором демонстрируются фильмы в цифровом формате. Подробный материал о посещении журналистами «Заполярки» ОИК-30 выйдет на следующей неделе.

Просмотров:149 Всего объединение колоний в Норильске рассчитано на 1560 мест. И в то время, как многие подобные учреждения в других регионах, например в Приморье, Хабаровском крае, Туве, Хакассии, Кемерово, Новосибирской и Томской областях, бывают переполнены, у нас такой проблемы нет. Поэтому помимо норильчан и красноярцев к нам попадают осужденные как раз из тех краев, где на всех оступившихся мест в колониях строгого режима не хватает. Этапируют их в Норильск спецбортом из Красноярска.Все отбывающие наказание в Норильске – первоходки. Рецидивисты с 2012 года в нашей колонии не содержатся. Самый младший осужденный - 1999 года рождения, самый старший - 1955-го. Статьи, по которым у нас сидят, - тяжкие и особо тяжкие. Процентов 40 лишены свободы за распространение наркотиков, столько же - за убийство, остальные - за изнасилования, разбой и т. п. Самый большой срок, который предстоит отбыть осужденному в нашей колонии, - 24 года 10 месяцев.На сегодняшний день в объединении сформировано 12 отрядов для содержания осужденных ИК-15 (строгий режим) и два отряда осужденных колонии-поселения № 20. Кстати, в колонии-поселении содержатся и женщины, сегодня их - восемь. Средняя нагрузка на одного начальника отряда составляет 93 осужденных, что соответствует требованиям.Сотрудников в колонии - 297 аттестованных и 67 вольнонаемных. И это не считая тех, кто работает в главном производственно-строительном управлении, к которому относятся мебельный, металлургический, кузнечный цеха, цех по производству пластиковых окон. Кстати, 911 осужденных трудоустроены и получают зарплату. Интересно, что они, так же как и работяги на воле, могут уйти на больничный, который будет оплачен, и в отпуск. И для осужденных, находящихся в трудовых отпусках, оборудована «комната отпускников», оснащенная телевизором, DVD-проигрывателем, игровой компьютерной приставкой. В распоряжении отпускников имеется спортивный зал, оборудованный современными тренажерами.Также отбывающие наказание в ОИК-30 имеют возможность получить среднее общее образование, а у некоторых осужденных за плечами нет даже трех классов. Всего же в краевой вечерней (сменной) общеобразовательной школе № 11 обучаются 128 человек. В училище же профессии (выбрав наиболее интересную для себя из девяти специальностей) получают более 400 человек. На такое же количество человек рассчитан и кинозал, в котором демонстрируются фильмы в цифровом формате.Подробный материал о посещении журналистами «Заполярки» ОИК-30 выйдет на следующей неделе.