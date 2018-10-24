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24 октября 2018, 17:45



В Заполярном филиале «Норникеля» определили лучших ламповщиц.

В итоговом протоколе первое место заняла Татьяна Цимбалюк с «Октябрьского», второй стала Наталья Мезенцева с рудника «Комсомольский», третьей - Ирина Чичмеджи с «Октябрьского». Помимо дипломов и всеобщего признания участницы также получили денежные премии – 50, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Просмотров:111 Практическую часть конкурса, который проводится в рамках проекта «Академия наставников», принял рудник «Октябрьский». Теория прошла на механическом заводе. Как отметила Алена Шукшина, куратор «Академии наставников», ведущий специалист управления корпоративных проектов Заполярного филиала, конкурсов по тем или иным профессиям проводится около десяти в течение года. Прошедший конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший наставник по профессии – ламповщик», в котором приняли участие девять конкурсантов, - заключительный в этом году. Кроме того, организаторы отметили, что в среднем конкурс по определенной профессии проводится каждые три года. Это необходимо для того, чтобы оценить кадровый потенциал профессии.В итоговом протоколе первое место заняла Татьяна Цимбалюк с «Октябрьского», второй стала Наталья Мезенцева с рудника «Комсомольский», третьей - Ирина Чичмеджи с «Октябрьского». Помимо дипломов и всеобщего признания участницы также получили денежные премии – 50, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.