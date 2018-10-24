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24 октября 2018, 17:58



КДЦ «Юбилейный» получил новые помещения, куда уже сегодня переезжают клубные объединения Кайеркана.

Параллельно здание на Школьной, 17, которое занимал Центр образования № 3, освободилось, потому что образовательное учреждение объединилось со школой № 32. Здание передали из ведомства управления образования управлению по делам культуры, благодаря чему удалось решить вопрос с недостающими площадями. Теперь в двухэтажном здании разместятся не только активы КДЦ «Юбилейный», но и часть книгофонда кайерканских филиалов норильской библиотеки, сообщила начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева.

Просмотров:104 Проблема с помещениями под кружки «Юбилейного» существовала много лет - непосредственно в здании культурно-досугового центра места под десяток клубных объединений нет, равно как и для костюмерной и декорационного цеха. Приходилось ютиться где придется, кружки были разбросаны по всему Кайеркану: в Ледовом дворце, в Молодежном центре, костюмерная размещалась на первом этаже одной из гостинок. Разговоры о том, что хорошо бы реконструировать под эти цели пустующее здание бывшего детского сада, шли не один год, но на это требовались бы огромные бюджетные средства.Параллельно здание на Школьной, 17, которое занимал Центр образования № 3, освободилось, потому что образовательное учреждение объединилось со школой № 32. Здание передали из ведомства управления образования управлению по делам культуры, благодаря чему удалось решить вопрос с недостающими площадями.Теперь в двухэтажном здании разместятся не только активы КДЦ «Юбилейный», но и часть книгофонда кайерканских филиалов норильской библиотеки, сообщила начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева.