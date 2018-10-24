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24 октября 2018, 18:07



Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа по дзюдо.

«В Кемерове ребята выступили достойно. Однако, несмотря на это, нам, естественно, есть над чем поработать. В Назрань съедутся более 600 участников, и если Оксана и там покажет хороший результат, то она в очередной раз поедет на первенство Европы», - сказал Данис Манашов.

Просмотров:111 Соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года прошли в Кемерове и собрали более 180 участников. В составе норильской команды выступили воспитанники ДЮСШ-5 под руководством тренера Даниса Манашова - Оксана Паскарелова и Александр Никонов. Александр, который боролся в весовой категории 55 кг, к сожалению, уступил в схватке за третье место. Оксана же, которая является кандидатом в мастера спорта, напротив, в борьбе за бронзу (весовая категория 44 кг) одолела свою соперницу и таким образом отобралась на первенство России, которое 22-25 ноября пройдет в Назрани (Ингушетия).