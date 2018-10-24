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24 октября 2018, 19:03



Градостроительную стратегию для Норильска разработает «Урбаника».

Для детального знакомства с территорией и сбора исходных данных, необходимых для разработки мастер-плана, в Норильске побывали генеральный директор «Урбаники» Александр Холоднов и эксперт транспортного развития территории Института территориального планирования Илья Резников. Осмотрев город, специалисты из Петербурга приняли участие в круглом столе, состоявшемся в офисе Агентства развития Норильска. В диалоге участвовали директор ООО «НПО «Фундамент» Али Керимов, генеральный директор ООО «Творческая мастерская «Архбюро» Михаил Волгин, заведующий кафедрой «Строительство и теплогазоводоснабжение» Норильского государственного индустриального института Михаил Елесин, заместитель директора по развитию городской среды и туризма АНО «Агентство развития Норильска» Максим Миронов и специалист направления «Девелопмент» АРН Виктория Чуланова. Как подчеркнул во время круглого стола Али Керимов, при разработке мастер-плана Норильска в первую очередь нужно учитывать климатические факторы, такие как длительная зима, большие ветровые нагрузки и необходимость сохранения вечномерзлых грунтов. Особое внимание в концепции пространственного развития специалист предложил уделить вопросам благоустройства. Максим Миронов акцентировал внимание собравшихся на том, что мастер-план должен содержать не только масштабные инициативы на перспективу, но и идеи, к воплощению которых можно будет приступать уже в 2019–2020 годах. Михаил Волгин предложил разработчикам мастер-плана «вписать великолепную ландшафтную структуру, а именно озеро Долгое, горы Шмидтиху и Медвежку, в городскую среду», а также превратить несколько улиц в пешеходные и предусмотреть прогулочные маршруты с выходом в тундровую зону в районе ул. Лауреатов. Ключевые моменты, которые должны быть отражены в мастер-плане, обсуждались на совещании под председательством и. о. главы города Андрея Малкова с участием представителей администрации Норильска, «Урбаники» и Агентства развития Норильска. Собравшиеся отметили, что мастер-план должен содержать предложения по реконструкции депрессивных территорий и новому жилищному строительству, развитию общественных пространств, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройству территории. В целом концепция пространственного развития должна быть направлена на повышение привлекательности Норильска как места для жизни, учебы и работы. Договор на выполнение работ по разработке мастер-плана города был подписан в офисе АРН. Концепцию пространственного развития Норильска «Урбанике» предстоит разработать за шесть месяцев.

Просмотров:102 Конкурс на разработку концепции пространственного развития (мастер-плана) города Норильска выиграл Институт территориального планирования «Урбаника» (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает Агентство развития Норильска, которому поручено координировать работу по разработке мастер-плана. Концепция пространственного развития позволит сформировать комплексный подход к решению задач в области градостроительства и городского планирования.Для детального знакомства с территорией и сбора исходных данных, необходимых для разработки мастер-плана, в Норильске побывали генеральный директор «Урбаники» Александр Холоднов и эксперт транспортного развития территории Института территориального планирования Илья Резников.Осмотрев город, специалисты из Петербурга приняли участие в круглом столе, состоявшемся в офисе Агентства развития Норильска. В диалоге участвовали директор ООО «НПО «Фундамент» Али Керимов, генеральный директор ООО «Творческая мастерская «Архбюро» Михаил Волгин, заведующий кафедрой «Строительство и теплогазоводоснабжение» Норильского государственного индустриального института Михаил Елесин, заместитель директора по развитию городской среды и туризмаАНО «Агентство развития Норильска» Максим Миронов и специалист направления «Девелопмент» АРН Виктория Чуланова.Как подчеркнул во время круглого стола Али Керимов, при разработке мастер-плана Норильска в первую очередь нужно учитывать климатические факторы, такие как длительная зима, большие ветровые нагрузки и необходимость сохранения вечномерзлых грунтов. Особое внимание в концепции пространственного развития специалист предложил уделить вопросам благоустройства.Максим Миронов акцентировал внимание собравшихся на том, что мастер-план должен содержать не только масштабные инициативы на перспективу, но и идеи, к воплощению которых можно будет приступать уже в 2019–2020 годах.Михаил Волгин предложил разработчикам мастер-плана «вписать великолепную ландшафтную структуру, а именно озеро Долгое, горы Шмидтиху и Медвежку, в городскую среду», а также превратить несколько улиц в пешеходные и предусмотреть прогулочные маршруты с выходом в тундровую зону в районе ул. Лауреатов.Ключевые моменты, которые должны быть отражены в мастер-плане, обсуждались на совещании под председательством и. о. главы города Андрея Малкова с участием представителей администрации Норильска, «Урбаники» и Агентства развития Норильска. Собравшиеся отметили, что мастер-план должен содержать предложения по реконструкции депрессивных территорий и новому жилищному строительству, развитию общественных пространств, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройству территории. В целом концепция пространственного развития должна быть направлена на повышение привлекательности Норильска как места для жизни, учебы и работы.Договор на выполнение работ по разработке мастер-плана города был подписан в офисе АРН. Концепцию пространственного развития Норильска «Урбанике» предстоит разработать за шесть месяцев.