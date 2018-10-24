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24 октября 2018, 19:04



Норильская епархия презентует книгу «В память вечную будет праведник».

Книга «В память вечную будет праведник» будет представлена 4 ноября на дне открытых дверей в Норильской епархии в программе VI фестиваля «Благовест Таймыра», посвященного престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». А также 11 ноября в программе V Региональных Рождественских образовательных чтений на секции «Миссионерское служение Русской православной церкви», которая пройдет 11 ноября в Таймырском краеведческом музее. Книга вышла в издательстве «Ситалл» тиражом одна тысяча экземпляров и будет передана после презентации в библиотеки Норильска и Таймыра. Уже сейчас ее можно увидеть в епархиальной библиотеке на выставке, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий.

Просмотров:97 Это новый миссионерский проект самой северной епархии, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви Русской, пострадавшим за веру в наших северных краях. Автором проекта стал епископ Норильский и Туруханский Агафангел (Дайнеко). В сборник вошли уникальные письма, документы, фотографии, статьи, которые расскажут о священноисповеднике Луке (Войно-Ясенецком), священномучениках Николае (Добронравове), Дамаскине (Цедрике), Иосафе (Удалове) и других новомучениках и исповедниках в трагический период сталинских репрессий.Книга «В память вечную будет праведник» будет представлена 4 ноября на дне открытых дверей в Норильской епархии в программе VI фестиваля «Благовест Таймыра», посвященного престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». А также 11 ноября в программе V Региональных Рождественских образовательных чтений на секции «Миссионерское служение Русской православной церкви», которая пройдет 11 ноября в Таймырском краеведческом музее.Книга вышла в издательстве «Ситалл» тиражом одна тысяча экземпляров и будет передана после презентации в библиотеки Норильска и Таймыра. Уже сейчас ее можно увидеть в епархиальной библиотеке на выставке, посвященной Дню памяти жертв политических репрессий.