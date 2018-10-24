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24 октября 2018, 19:18



Авиакомпании, выполняющие полеты в Норильск, обновляют свои парки.

Пополнит свой самолетный парк за счет операционного лизинга и S7. Компания планирует заменить весь среднемагистральный флот на суда нового поколения. Сейчас в парке авиакомпании 10 таких судов, заказано еще 32 самолета, которые поступят до конца 2020 года, отмечает ТАСС со ссылкой на газету «Ведомости». «Принципиальная позиция S7 - контрактовать самолеты нового поколения не дальше чем на два года вперед. Прежде всего это позволяет избежать эскалации цены. Также это страхует от риска образования избыточного парка при падении рынка. И, наконец, такой принцип работы позволяет получить суда с последними улучшениями», - приводит ТАСС слова заместителя генерального директора по стратегии S7 Group Григория Давыдова. График вывода самолетов текущего поколения в S7 составлен таким образом, чтобы обеспечить планомерный рост парка. К концу 2019 года он достигнет 103 самолетов.

Просмотров:137 Авиапарк NordStar пополнится тремя новыми лайнерами Boeing 737МАХ-8. Их пассажировместимость – 182 человека. Новая конфигурация самолета MAX по сравнению с Boeing 737 NG дает в среднем 11% экономии топлива, на длинных маршрутах - до 15%. Воздушные суда поступят в апреле – июне 2019 года и будут задействованы в основном на норильском направлении. Как сообщили в авиакомпании, все три судна она берет в лизинг у компании Aviation Capital Group.Пополнит свой самолетный парк за счет операционного лизинга и S7. Компания планирует заменить весь среднемагистральный флот на суда нового поколения. Сейчас в парке авиакомпании 10 таких судов, заказано еще 32 самолета, которые поступят до конца 2020 года, отмечает ТАСС со ссылкой на газету «Ведомости».«Принципиальная позиция S7 - контрактовать самолеты нового поколения не дальше чем на два года вперед. Прежде всего это позволяет избежать эскалации цены. Также это страхует от риска образования избыточного парка при падении рынка. И, наконец, такой принцип работы позволяет получить суда с последними улучшениями», - приводит ТАСС слова заместителя генерального директора по стратегии S7 Group Григория Давыдова.График вывода самолетов текущего поколения в S7 составлен таким образом, чтобы обеспечить планомерный рост парка. К концу 2019 года он достигнет 103 самолетов.