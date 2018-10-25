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25 октября 2018, 10:46

Норильчане продолжают присылать в РГ вопросы о пенсионной реформе. Сохранены ли льготы северянкам с двумя детьми? Готовить ответы помогают специалисты Пенсионного фонда России и Министерства труда и социальной защиты России.


Добрый день. Подскажите, пожалуйста, во сколько я пойду на пенсию по новому закону. Конкретики нигде нет. Мне в марте исполняется 50 лет, имею северный стаж (Норильск) 32 года, у меня двое детей. Спасибо. Наталья Клюева.
У женщин, родивших двух и более детей и имеющих необходимый страховой и специальный "северный" стаж, право выхода на досрочную пенсию по старости сохраняется без изменений. Соответственно на пенсию вы сможете выйти досрочно по достижении 50 лет.
Будет ли меняться пенсионный возраст для сотрудников полиции?
Подскажите, пожалуйста, изменится ли выход на пенсию сотрудникам ОВД с января 2019 года, так как никакой официальной информации по данному вопросу я не нашел, проектов об увеличении пенсионного возраста также нет.
С уважением, Валерий Павлович.
Законодательство в отношении пенсионного обеспечения работников силовых ведомств (в том числе в системе МВД) не менялось. Все принятые изменения в пенсионной системе военных и силовиков не затрагивают.
Поэтому, Валерий Павлович, вы, как и все ваши коллеги, выйдете на пенсию в точном соответствии с ныне действующим законом.

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