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25 октября 2018, 10:48



Патрушев предупредил Сибирь о проникновении террористов в регион.

«Поступающая информация свидетельствует о том, что объекты, расположенные в субъектах Федерации округа, находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций», — заявил господин Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности (цитата по РИА "Новости"). По его словам, за девять месяцев 2018 года в Сибирском федеральном округе было возбуждено 56 уголовных дел террористической направленности. В частности, дела были заведены по статьям о содействии террористической деятельности, публичных призывах и оправдании терроризма, а также организации или участии в деятельности террористической организации.

Просмотров:186 Уровень террористической активности в Сибири растет, при этом высока вероятность проникновения в регионы международных террористов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.«Поступающая информация свидетельствует о том, что объекты, расположенные в субъектах Федерации округа, находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций», — заявил господин Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности (цитата по РИА "Новости").По его словам, за девять месяцев 2018 года в Сибирском федеральном округе было возбуждено 56 уголовных дел террористической направленности. В частности, дела были заведены по статьям о содействии террористической деятельности, публичных призывах и оправдании терроризма, а также организации или участии в деятельности террористической организации.