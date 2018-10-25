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25 октября 2018, 10:48



Госдума приняла проект профицитного бюджета на 2019-2021 годы в первом чтении.

Напомним, среди новшеств бюджета — стабильность расходов в реальном выражении, безусловная профицитность бюджетной системы, финансирование ряда расходов по нацпроектам из нового Фонда развития, трехлетний приоритет дорожного строительства, снижение реальных расходов на национальную безопасность и правоохранительную систему. После всплеска инфляции до 4,3% годовых в 2019 году Белый дом ожидает ее снижения до 3,8% в 2020 году. Курс рубля должен в начале трехлетки стабилизироваться на 63,6–63,8 руб./$ и далее снижаться.

Просмотров:165 Государственная Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. За документ проголосовали 370 депутатов, против — 65, никто не воздержался. Второе чтение запланировано на 14 ноября.Напомним, среди новшеств бюджета — стабильность расходов в реальном выражении, безусловная профицитность бюджетной системы, финансирование ряда расходов по нацпроектам из нового Фонда развития, трехлетний приоритет дорожного строительства, снижение реальных расходов на национальную безопасность и правоохранительную систему. После всплеска инфляции до 4,3% годовых в 2019 году Белый дом ожидает ее снижения до 3,8% в 2020 году. Курс рубля должен в начале трехлетки стабилизироваться на 63,6–63,8 руб./$ и далее снижаться.