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25 октября 2018, 12:37



На ближайшей сессии горсовета планируют скорректировать муниципальные программы.

Так, финансирование муниципальной программы «Развитие образования» на 2018 год предполагается в целом увеличить на 31,4 млн рублей (увеличение объема краевых и местных бюджетных средств на 17 и 34,1 млн рублей соответственно, уменьшение средств внебюджетных источников на 19,7 млн рублей). В частности, дополнительные средства планируется направить в том числе на устранение предписаний контрольно-надзорных органов в 11 детских садах и пяти школах: замена оконных блоков; ремонт систем вентиляции; приобретение инвентаря; проведение строительно-монтажных, электро- и сантехнических работ. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на оплату коммунальных услуг образовательными учреждениями в связи с ростом тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение; на оплату дороги к месту отпуска и обратно для работников отрасли и членов их семей; на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.09.2018. Корректировки, связанные с передвижкой бюджетных средств, экономией и поступлением дополнительных средств из краевого и местного бюджетов, планируется провести также по муниципальным программам: «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск», «Содействие занятости населения», «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта» и «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке». Сегодня же депутаты заслушали отчет администрации города об итогах оздоровительной кампании детей и подростков в летний период 2018 года. Как сообщалось, в выездных оздоровительных лагерях отдохнули 918 юных норильчан, в городских пришкольных лагерях – 1435, летние профильные школы посещали 552 ребенка в возрасте 9-14 лет, в трудовых отрядах поработали летом 837 школьников. Результаты оздоровительной кампании члены комиссии по социальной политике признали удовлетворительными. В целом по итогам заседания комиссии депутаты поддержали внесение всех предложенных изменений в муниципальные программы. Окончательное решение будет принято на сессии норильскогогГорсовета, которая состоится 30.10.2018.

Просмотров:172 Внесение изменений в программы текущего года сегодня обсуждалось на заседании депутатской комиссии по социальной политике. Корректировки необходимы в связи с уточнением объема финансирования из краевого бюджета и внебюджетных источников, а также с учетом экономии по итогам конкурсов и аукционов и необходимостью перераспределения высвободившихся бюджетных средств.Так, финансирование муниципальной программы «Развитие образования» на 2018 год предполагается в целом увеличить на 31,4 млн рублей (увеличение объема краевых и местных бюджетных средств на 17 и 34,1 млн рублей соответственно, уменьшение средств внебюджетных источников на 19,7 млн рублей). В частности, дополнительные средства планируется направить в том числе на устранение предписаний контрольно-надзорных органов в 11 детских садах и пяти школах: замена оконных блоков; ремонт систем вентиляции; приобретение инвентаря; проведение строительно-монтажных, электро- и сантехнических работ. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на оплату коммунальных услуг образовательными учреждениями в связи с ростом тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение; на оплату дороги к месту отпуска и обратно для работников отрасли и членов их семей; на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы с 01.09.2018.Корректировки, связанные с передвижкой бюджетных средств, экономией и поступлением дополнительных средств из краевого и местного бюджетов, планируется провести также по муниципальным программам: «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск», «Содействие занятости населения», «Социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта» и «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке».Сегодня же депутаты заслушали отчет администрации города об итогах оздоровительной кампании детей и подростков в летний период 2018 года. Как сообщалось, в выездных оздоровительных лагерях отдохнули 918 юных норильчан, в городских пришкольных лагерях – 1435, летние профильные школы посещали 552 ребенка в возрасте 9-14 лет, в трудовых отрядах поработали летом 837 школьников. Результаты оздоровительной кампании члены комиссии по социальной политике признали удовлетворительными.В целом по итогам заседания комиссии депутаты поддержали внесение всех предложенных изменений в муниципальные программы. Окончательное решение будет принято на сессии норильскогогГорсовета, которая состоится 30.10.2018.