Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2018, 13:10



Норильские работодатели, привлекающие приезжих специалистов, могут получить финансовую поддержку: 225 тысяч на одного работника.

Эти деньги могут расходоваться на любые меры поддержки работников, привлекаемых из других регионов: - компенсация затрат на проезд к месту работы работника и членов его семьи; - оплата доставки багажа; - выплаты работнику на обустройство; - компенсация затрат, связанных с предоставлением жилья, в том числе ведомственного жилья, по найму, покупка, ипотека; - компенсация затрат на обучение и переподготовку работника; - оплата проезда работника до места учебы и обратно; - другие меры поддержки работника, включая компенсации, предоставляемые работодателем, предусмотренные в соглашении об участии в региональной программе. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2018 № 190-ФЗ, с 2 октября 2018 года упрощается механизм участия в программе. Заявителем теперь может выступать любой работодатель, испытывающий потребность в трудовых ресурсах. Отменен запрет на сокращение работников в период получения и использования финансовой поддержки. Срочный трудовой договор с привлеченным специалистом теперь можно заключать минимум на два года, а не на три. Упрощается также процедура получения работодателем сертификата на привлечение трудовых ресурсов, финансовой поддержки. Агентство труда и занятости населения края формирует резерв предприятий для участия в программе в 2018-2019 годах. Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить в Центре занятости населения г. Норильска, в отделе взаимодействия с работодателями, телефон 34-29-58.

Просмотров:151 В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов предусмотрена финансовая поддержка работодателей при привлечении на постоянную работу квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации. Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника.Эти деньги могут расходоваться на любые меры поддержки работников, привлекаемых из других регионов:- компенсация затрат на проезд к месту работы работника и членов его семьи;- оплата доставки багажа;- выплаты работнику на обустройство;- компенсация затрат, связанных с предоставлением жилья, в том числе ведомственного жилья, по найму, покупка, ипотека;- компенсация затрат на обучение и переподготовку работника;- оплата проезда работника до места учебы и обратно;- другие меры поддержки работника, включая компенсации, предоставляемые работодателем, предусмотренные в соглашении об участии в региональной программе.В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2018 № 190-ФЗ, с 2 октября 2018 года упрощается механизм участия в программе. Заявителем теперь может выступать любой работодатель, испытывающий потребность в трудовых ресурсах. Отменен запрет на сокращение работников в период получения и использования финансовой поддержки. Срочный трудовой договор с привлеченным специалистом теперь можно заключать минимум на два года, а не на три. Упрощается также процедура получения работодателем сертификата на привлечение трудовых ресурсов, финансовой поддержки.Агентство труда и занятости населения края формирует резерв предприятий для участия в программе в 2018-2019 годах. Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить в Центре занятости населения г. Норильска, в отделе взаимодействия с работодателями, телефон 34-29-58.