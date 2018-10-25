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25 октября 2018, 13:18



Всероссийский фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова – 2018» ждет работы норильчан и жителей других регионов страны.

«Битва» конкурсантов в возрасте до 18 лет на ниве видеоискусства состоится в этом году с 19 по 23 ноября, а вот до окончания работ остается всего неделя - материалы принимаются до 1 ноября. На сегодняшний день принято уже 44 заявки: одна в номинации «Видеосюжет, посвященный школе», один игровой фильм, 3 фильма, посвященных семье и школе, 5 социальных роликов и 34 анимационные работы. Как отмечают организаторы (кинотеатр «Родина»), мультипликационный жанр по-прежнему - самый популярный. Как и в былые годы, весьма разнообразна география участников фестиваля-конкурса. Кроме Норильска и Дудинки работы присылают дети и подростки из Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославской и Кемеровской областей, села Юрьевка Красноярского края, Челябинска, Новосибирска, Перми, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа.

Просмотров:140 Напомним, фестиваль, статус которого теперь определяется на отметке «всероссийский», проходит на территории Норильска. «Полярной сове» в этом году исполняется 15 лет. Первым председателем жюри фестиваля был известный режиссер «Ералаша» и нескольких детских советских фильмов Исаак Магитон. Последние пять лет ареопаг «Совы» возглавляет Сергей Серегин, московский режиссер, кинодокументалист, автор анимационных фильмов «Тайна Сухаревой башни», «Чародей равновесия» и других.«Битва» конкурсантов в возрасте до 18 лет на ниве видеоискусства состоится в этом году с 19 по 23 ноября, а вот до окончания работ остается всего неделя - материалы принимаются до 1 ноября.На сегодняшний день принято уже 44 заявки: одна в номинации «Видеосюжет, посвященный школе», один игровой фильм, 3 фильма, посвященных семье и школе, 5 социальных роликов и 34 анимационные работы. Как отмечают организаторы (кинотеатр «Родина»), мультипликационный жанр по-прежнему - самый популярный.Как и в былые годы, весьма разнообразна география участников фестиваля-конкурса. Кроме Норильска и Дудинки работы присылают дети и подростки из Москвы и Санкт-Петербурга, Ярославской и Кемеровской областей, села Юрьевка Красноярского края, Челябинска, Новосибирска, Перми, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа.