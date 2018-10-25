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25 октября 2018, 13:20



С 2020 года на итоговых экзаменах девятиклассники будут ставить опыты и работать с приборами.

В обновленных моделях акцент сделан на практико-ориентированные задания. Для их выполнения требуется продуктивное использование полученных знаний, умение отбирать и комбинировать необходимые данные, находить оптимальные пути решения. Новые контрольные измерительные материалы представляют собой круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, умение решать которые необходимо для успешного продолжения обучения и социализации. Оценке подлежат как предметные, так и метапредметные результаты обучения, в том числе навыки функционального чтения, умения объяснять явления и процессы окружающего мира, аргументировать свое мнение, рассуждать, сравнивать, классифицировать изученные объекты. Одним из наиболее наглядных изменений в экзаменационных моделях стоит назвать компьютеризацию процедуры ОГЭ по информатике. Впервые в экзаменационные материалы по географии включена работа с реальными информационными сообщениями СМИ. Это позволит оценить общую географическую грамотность выпускников. Экзамены по информатике, химии, физике и биологии составлены в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ, что в будущем позволит выпускнику легче ориентироваться в профессиональной среде. Как отметили руководители комиссий разработчиков заданий по химии и физике, в новых экзаменационных заданиях у выпускников предусмотрена возможность проведения реального эксперимента. "Одно из заданий по химии - определение состава вещества в пробирке. Для этого предложат перечень веществ, из которых участник экзамена выберет те реактивы, что позволят определить вещество, которое находится в пробирке. Эксперимент необходимо спланировать, составить алгоритм действий и провести опыт. Планирование и контроль - навыки, которыми девятиклассник должен владеть", - рассказал Дмитрий Добротин, руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по химии. Также эксперты отметили, что новые экзаменационные модели по всем предметам включают задания, которые дают возможность школьнику показать творческие и аналитические способности. "Например, ребятам предлагается визуальное изображение социальной ситуации или определенное суждение о ней. Они должны сформулировать свое мнение или оценку и подкрепить их аргументами, предложить свой способ действия в заданной социальной ситуации", - объяснила Татьяна Лискова, руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по обществознанию. Переход на новые образовательные стандарты носит эволюционный характер. Уже с 2015 года в систему государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах постепенно включаются принципиально новые задания. А устное собеседование по русскому языку, которое уже в этом году станет допуском к ГИА-9, полностью построено по новым образовательным стандартам. При этом в новых КИМ сохранена часть прежних заданий. Это связано, прежде всего, с преемственностью содержания, изучаемого в основной школе. Например, экзамен по истории, как и прежде, ориентирован на содержание историко-культурного стандарта. Преемственны также и многие формируемые умения. По словам разработчиков, в новых моделях сохранены задания на работу с информацией, представленной в разных формах. Например, обработка информации в электронных таблицах в информатике, работа с таблицами, диаграммами и различными картами в географии, со статистикой в истории и обществознании. В следующем году будут опубликованы новые экзаменационные модели ОГЭ по русскому языку, математике, иностранным языкам и литературе. Далее планируется приступить к формированию новых экзаменационных моделей для единого государственного экзамена.

Просмотров:180 Полный переход основной школы на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) планируется в 2019-2020 учебном году. В связи с этим федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) готовит модели контрольных измерительных материалов (КИМ), которые будут учитывать требования государственных образовательных стандартов. Для общественно-профессионального обсуждения на сайте института педагогических измерений уже опубликованы перспективные модели КИМ для государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по семи предметам: истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, информатике. Замечания и предложения принимаются на электронный адрес: fipi@fipi.ru до конца текущего года.В обновленных моделях акцент сделан на практико-ориентированные задания. Для их выполнения требуется продуктивное использование полученных знаний, умение отбирать и комбинировать необходимые данные, находить оптимальные пути решения.Новые контрольные измерительные материалы представляют собой круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, умение решать которые необходимо для успешного продолжения обучения и социализации. Оценке подлежат как предметные, так и метапредметные результаты обучения, в том числе навыки функционального чтения, умения объяснять явления и процессы окружающего мира, аргументировать свое мнение, рассуждать, сравнивать, классифицировать изученные объекты.Одним из наиболее наглядных изменений в экзаменационных моделях стоит назвать компьютеризацию процедуры ОГЭ по информатике. Впервые в экзаменационные материалы по географии включена работа с реальными информационными сообщениями СМИ. Это позволит оценить общую географическую грамотность выпускников.Экзамены по информатике, химии, физике и биологии составлены в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ, что в будущем позволит выпускнику легче ориентироваться в профессиональной среде. Как отметили руководители комиссий разработчиков заданий по химии и физике, в новых экзаменационных заданиях у выпускников предусмотрена возможность проведения реального эксперимента."Одно из заданий по химии - определение состава вещества в пробирке. Для этого предложат перечень веществ, из которых участник экзамена выберет те реактивы, что позволят определить вещество, которое находится в пробирке. Эксперимент необходимо спланировать, составить алгоритм действий и провести опыт. Планирование и контроль - навыки, которыми девятиклассник должен владеть", - рассказал Дмитрий Добротин, руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по химии.Также эксперты отметили, что новые экзаменационные модели по всем предметам включают задания, которые дают возможность школьнику показать творческие и аналитические способности. "Например, ребятам предлагается визуальное изображение социальной ситуации или определенное суждение о ней. Они должны сформулировать свое мнение или оценку и подкрепить их аргументами, предложить свой способ действия в заданной социальной ситуации", - объяснила Татьяна Лискова, руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ для ГИА по обществознанию.Переход на новые образовательные стандарты носит эволюционный характер. Уже с 2015 года в систему государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах постепенно включаются принципиально новые задания. А устное собеседование по русскому языку, которое уже в этом году станет допуском к ГИА-9, полностью построено по новым образовательным стандартам.При этом в новых КИМ сохранена часть прежних заданий. Это связано, прежде всего, с преемственностью содержания, изучаемого в основной школе. Например, экзамен по истории, как и прежде, ориентирован на содержание историко-культурного стандарта. Преемственны также и многие формируемые умения. По словам разработчиков, в новых моделях сохранены задания на работу с информацией, представленной в разных формах. Например, обработка информации в электронных таблицах в информатике, работа с таблицами, диаграммами и различными картами в географии, со статистикой в истории и обществознании.В следующем году будут опубликованы новые экзаменационные модели ОГЭ по русскому языку, математике, иностранным языкам и литературе. Далее планируется приступить к формированию новых экзаменационных моделей для единого государственного экзамена.