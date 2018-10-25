Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2018, 13:33



Сегодня в Норильске откроется СКИФ, первый Северный книжный интеллектуальный фестиваль.

Раньше всех фестиваль стартует в Талнахе. В 14 часов в библиотеке на Диксона, 9, российские писатели Екатерина Матюшкина и Саша Сильвер приглашают на игру "Лапы вверх! Носки врозь!". В Центральном районе играть начнут в пятницу в 17 часов в публичной библиотеке. Параллельно будут проходить мастер-классы, презентации книг и лекции. Торжественное же открытие СКИФа начнется 26 октября на Ленинском пр., 20а в 18.45. Книжная ярмарка начнет работать с 16 часов пятницы, а в выходные дни - с полудня и до 20 часов. На ярмарке будет представлено около 10 тысяч книг по издательским ценам.

Просмотров:160 СКИФ - это четыре дня знакомств с популярными писателями, известными журналистами и именитыми деятелями науки; обсуждение актуальных тем, мастер-классы и даже гадания по книге камней.Раньше всех фестиваль стартует в Талнахе. В 14 часов в библиотеке на Диксона, 9, российские писатели Екатерина Матюшкина и Саша Сильвер приглашают на игру "Лапы вверх! Носки врозь!".В Центральном районе играть начнут в пятницу в 17 часов в публичной библиотеке. Параллельно будут проходить мастер-классы, презентации книг и лекции.Торжественное же открытие СКИФа начнется 26 октября на Ленинском пр., 20а в 18.45.Книжная ярмарка начнет работать с 16 часов пятницы, а в выходные дни - с полудня и до 20 часов. На ярмарке будет представлено около 10 тысяч книг по издательским ценам.