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25 октября 2018, 13:39



На Таймыре продолжается строительство объектов социальной сферы.

«Необходимость строительства нового здания в поселке Носок возникла давно. С каждым годом ситуация ухудшалась: износ несущих конструкций, общее техническое состояние зданий, полное несоответствие требованиям и нормам действующего законодательства повлекло за собой невозможность создания элементарных условий для проживания детей коренного населения Носковской тундры», - рассказала врио начальника управления развития инфраструктуры администрации муниципального района Виктория Малютина. Кроме того, опережающими темпами ведется строительство общеобразовательной школы на 100 учащихся в поселке Усть-Авам МО город Дудинка. Нынешним летом было выполнено свайное основание, ростверк, металлокаркас, завершается монтаж ограждающих конструкций, перекрытий и кровли, установлены окна и двери. Здание подключено к временной котельной, ведутся внутренние работы. Строительство ведется в рамках краевой государственной программы «Развитие образования» за счет средств краевого и районного бюджетов на общую сумму более 172 млн рублей. Напомним, необходимость в строительстве нового здания образовательного учреждения возникла в результате пожара в 2013 году, когда огнем было полностью уничтожено здание прежней сельской школы. В настоящее время образовательный процесс для учащихся 5-11-х классов организован в ТМКОУ «Дудинская средняя школа № 1», дети проживают в пришкольном интернате. Учащиеся начальной школы обучаются в приспособленном здании детского сада в поселке Усть–Авам. Начато строительство здания под размещение спортивного зала и кабинетов для организации кружковой деятельности детей села Хатанга площадью порядка 1500 м2. В речную навигацию 2018 года на объект завезены металлоконструкции свай, ростверка, металлокаркаса, ограждающие конструкции стен (сандвич-панели), пиломатериал, материалы на кровлю. На сегодняшний день выполнено устройство фундаментов, обвязка свай металлическим ростверком, ведется монтаж колонн каркаса здания. В 2019 году планируется начать конкурсные процедуры по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 100 учащихся» в поселке Хета сельского поселения Хатанга. В настоящее время проводится корректировка типового проекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Таймырского муниципального района.

Просмотров:161 В поселке Носок с. п. Караул завершается строительство здания интерната на 250 мест общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Кроме спального корпуса здесь будет пищеблок со столовой, медицинский блок, комната самоподготовки, комната для встречи с родственниками, прачечная, административные помещения. Скоро здание подключат к локально-очистным сооружениям, смонтируют системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Ввести интернат, полностью соответствующий всем нормам и требованиям в эксплуатацию, планируется к концу текущего года, сообщили в управлении развития инфраструктуры администрации Таймырского муниципального района.«Необходимость строительства нового здания в поселке Носок возникла давно. С каждым годом ситуация ухудшалась: износ несущих конструкций, общее техническое состояние зданий, полное несоответствие требованиям и нормам действующего законодательства повлекло за собой невозможность создания элементарных условий для проживания детей коренного населения Носковской тундры», - рассказала врио начальника управления развития инфраструктуры администрации муниципального района Виктория Малютина.Кроме того, опережающими темпами ведется строительство общеобразовательной школы на 100 учащихся в поселке Усть-Авам МО город Дудинка. Нынешним летом было выполнено свайное основание, ростверк, металлокаркас, завершается монтаж ограждающих конструкций, перекрытий и кровли, установлены окна и двери. Здание подключено к временной котельной, ведутся внутренние работы. Строительство ведется в рамках краевой государственной программы «Развитие образования» за счет средств краевого и районного бюджетов на общую сумму более 172 млн рублей.Напомним, необходимость в строительстве нового здания образовательного учреждения возникла в результате пожара в 2013 году, когда огнем было полностью уничтожено здание прежней сельской школы. В настоящее время образовательный процесс для учащихся 5-11-х классов организован в ТМКОУ «Дудинская средняя школа № 1», дети проживают в пришкольном интернате. Учащиеся начальной школы обучаются в приспособленном здании детского сада в поселке Усть–Авам.Начато строительство здания под размещение спортивного зала и кабинетов для организации кружковой деятельности детей села Хатанга площадью порядка 1500 м2. В речную навигацию 2018 года на объект завезены металлоконструкции свай, ростверка, металлокаркаса, ограждающие конструкции стен (сандвич-панели), пиломатериал, материалы на кровлю. На сегодняшний день выполнено устройство фундаментов, обвязка свай металлическим ростверком, ведется монтаж колонн каркаса здания.В 2019 году планируется начать конкурсные процедуры по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 100 учащихся» в поселке Хета сельского поселения Хатанга. В настоящее время проводится корректировка типового проекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Таймырского муниципального района.