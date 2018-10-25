Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2018, 14:03



Авиакомпания S7 Airlines проводит для корпоративных клиентов первую распродажу билетов со скидкой 15% и предлагает получить за перелеты в два раза больше баллов S7 Profi.

Принять участие в распродаже могут только участники S7 Profi. Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на сайте profi.s7.ru и приложить скан-копии документов для подтверждения статуса юридического лица. Процесс регистрации занимает всего несколько минут, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Просмотров:174 Приобрести авиабилеты в рамках распродажи можно по 26 октября 2018 года. Специальные тарифы доступны на всех собственных рейсах S7 Airlines, которые будут выполняться в период со 23 октября 2018 года по 2 марта 2019 года, при покупке на сайте s7.ru. Скидка распространяется на перелеты по группам тарифов "Эконом" и "Бизнес" как туда - обратно, так и в одну сторону.Принять участие в распродаже могут только участники S7 Profi. Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на сайте profi.s7.ru и приложить скан-копии документов для подтверждения статуса юридического лица. Процесс регистрации занимает всего несколько минут, сообщает пресс-служба авиакомпании.