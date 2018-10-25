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25 октября 2018, 14:04



«Норильские цитаты» украсят аэропорт. В проекте могут принять участие жители и гости нашего города.

Цитаты украсят аэропорт «Норильск». Они будут тепло провожать вылетающих на материк и уже с трапа самолета знакомить приезжих с реалиями Таймыра и города Норильска через городской фольклор, в котором отражается характер норильчан, отношение к жизни на Крайнем Севере и самим себе. Норильские цитаты - проект в оригинальном визуальном решении, который объединяет в себе случайно брошенные высказывания, крылатые фразы, поговорки, ярко описывающие особенности города и жизни в нем, понятные для жителей Норильска и людей, побывавших здесь хотя бы раз. («Это вам не материк». «За нами тундра». «Актировка по 11-й? Мама, я гулять». «Не первой снежности» и т. д.) Итоги конкурса будут подведены 5 ноября 2018 г., имена победителей будут опубликованы в Instagram на странице @airport-norilsk.ru.‬

Просмотров:183 Для участия в проекте нужно придумать или вспомнить крылатые фразы, поговорки о Норильске и жизни в Норильске и написать их в комментариях с #норильскиецитаты в своих аккаунтах в instagram, facebook, vkontakte. Норильские цитаты – проект, созданный ассоциацией дизайнеров при поддержке Музея Норильска.Цитаты украсят аэропорт «Норильск». Они будут тепло провожать вылетающих на материк и уже с трапа самолета знакомить приезжих с реалиями Таймыра и города Норильска через городской фольклор, в котором отражается характер норильчан, отношение к жизни на Крайнем Севере и самим себе.Норильские цитаты - проект в оригинальном визуальном решении, который объединяет в себе случайно брошенные высказывания, крылатые фразы, поговорки, ярко описывающие особенности города и жизни в нем, понятные для жителей Норильска и людей, побывавших здесь хотя бы раз. («Это вам не материк». «За нами тундра». «Актировка по 11-й? Мама, я гулять». «Не первой снежности» и т. д.)Итоги конкурса будут подведены 5 ноября 2018 г., имена победителей будут опубликованы в Instagram на странице @airport-norilsk.ru.‬