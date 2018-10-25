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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:58 Эксперты опубликовали сведения о причинах авиакатастрофы в Туруханском районе.
18:54 Правительство создаст список подарков для чиновников.
18:24 Таймырское районное управление АО «ЕРП» завершило навигацию.
18:10 В программы по ремонту и содержанию дорог и муниципальных объектов внесут изменения.
17:39 Рыбаки на Таймыре уплыли в дырявой лодке и пропали.
16:39 Адресный список домов, где планировались капремонты, будет скорректирован.
15:37 Накануне в Норильске в Городском центре культуры открылся XII Международный фестиваль «Живой звук».
15:18 ЦБ выявил первые поддельные 200-рублевки, а норильские полицейские предостерегают горожан и от фальшивых купюр более крупным номиналом.
14:15 Качество сна детей в условиях арктического напряжения изучают ученые. В проведении исследований помогает экспертный центр ПОРА.
14:04 «Норильские цитаты» украсят аэропорт. В проекте могут принять участие жители и гости нашего города.
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