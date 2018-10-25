Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2018, 14:15



Качество сна детей в условиях арктического напряжения изучают ученые. В проведении исследований помогает экспертный центр ПОРА.

Сотрудник Карельского научного центра Российской академии наук, руководитель проекта по изучению сна детей в Арктике, кандидат биологических наук Сергей Коломейчук представил данные исследования качества жизни детей в возрасте 8-12 лет, проживающих в Арктической зоне РФ. Анализ данных показал, что к 11 годам значительно снижается не только физическая, но и социальная активность детей. Длительность сна достоверно снижается с возрастом детей. Также с 10 лет увеличивается разница в продолжительности сна в учебную неделю и выходные дни. Следует отметить, что сильнее изменения выражены у девочек по сравнению с мальчиками. В сельских школах такие изменения происходят в меньшей степени, что отражено в качестве сна детей. Полученные учеными данные об ухудшении качества жизни у детей старших школьных возрастов и связи этих нарушений со сном сигнализируют о необходимости именно в возрастной группе 8-12 лет проводить мероприятия, направленные на улучшение сна. В частности, это могут быть тематические уроки по гигиене сна и работа с родителями по обеспечению здорового сна ребенка. Работа ученых продолжается, и окончательные выводы будут сделаны после завершения второго (финального) этапа исследования, говорится в сообщении.

Просмотров:175 Исследовательский проект реализуется учеными института биологии Карельского научного центра РАН совместно с коллегами из Сеченовского университета (г. Москва) на средства, выделенные экспертным центром ПОРА, сообщает НИА-Красноярск.Сотрудник Карельского научного центра Российской академии наук, руководитель проекта по изучению сна детей в Арктике, кандидат биологических наук Сергей Коломейчук представил данные исследования качества жизни детей в возрасте 8-12 лет, проживающих в Арктической зоне РФ. Анализ данных показал, что к 11 годам значительно снижается не только физическая, но и социальная активность детей. Длительность сна достоверно снижается с возрастом детей. Также с 10 лет увеличивается разница в продолжительности сна в учебную неделю и выходные дни. Следует отметить, что сильнее изменения выражены у девочек по сравнению с мальчиками. В сельских школах такие изменения происходят в меньшей степени, что отражено в качестве сна детей.Полученные учеными данные об ухудшении качества жизни у детей старших школьных возрастов и связи этих нарушений со сном сигнализируют о необходимости именно в возрастной группе 8-12 лет проводить мероприятия, направленные на улучшение сна. В частности, это могут быть тематические уроки по гигиене сна и работа с родителями по обеспечению здорового сна ребенка. Работа ученых продолжается, и окончательные выводы будут сделаны после завершения второго (финального) этапа исследования, говорится в сообщении.