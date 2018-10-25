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25 октября 2018, 15:18



ЦБ выявил первые поддельные 200-рублевки, а норильские полицейские предостерегают горожан и от фальшивых купюр более крупным номиналом.

За апрель—июнь обнаружено 16 фальшивых купюр номиналом 2000 рублей, в июле—сентябре – 95, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на rbc.ru. Одновременно выросло количество обнаруженных подделок других банкнот крупных номиналов — 5000 рублей (7616 шт.) и 1000 рублей (2425 шт.), а вот мелкие банкноты стали подделывать реже. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Норильску рекомендуют гражданам быть осторожными в обращении с банкнотами номиналом 1000 и 5000 рублей. При выполнении операций с наличными деньгами обязательно следует проверять банкноты не менее чем по трём признакам: Взять купюру в руки, несколько раз согнуть и легко провести вдоль сгиба ногтем - на фальшивых купюрах некачественная краска будет отслаиваться на перегибах даже при незначительном воздействии на нее. Внимательно осмотреть края купюры. Как правило, самые распространенные подделки банкнот склеены из двух слоев тонкой бумаги. Если купюра поддельная, то при внимательном рассмотрении, можно увидеть отслоение бумаги на углах. Взять купюру крупного достоинства (1000 или 5000 рублей) и поднести к источнику света так, чтобы его лучи под углом падали на герб города, изображенный на купюре. Если купюра подлинная, то герб начнет переливаться. Если купюра поддельная, то рисунок не изменит цвет. Стражи порядка обращаются к гражданам: при обнаружении банкнот с признаками подделки или вызывающих сомнение незамедлительно сообщайте в дежурную часть по телефонам: 47-24-01 или 102.

Просмотров:166 Центральный банк впервые выявил поддельные банкноты номиналом 200 рублей. За три месяца их было найдено всего три. В феврале ЦБ сообщал о поддельных 2000-рублевых купюрах. Отметим, что банкноты обоих номиналов были выпущены в оборот в декабре 2017 года.За апрель—июнь обнаружено 16 фальшивых купюр номиналом 2000 рублей, в июле—сентябре – 95, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на rbc.ru. Одновременно выросло количество обнаруженных подделок других банкнот крупных номиналов — 5000 рублей (7616 шт.) и 1000 рублей (2425 шт.), а вот мелкие банкноты стали подделывать реже.Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Норильску рекомендуют гражданам быть осторожными в обращении с банкнотами номиналом 1000 и 5000 рублей.При выполнении операций с наличными деньгами обязательно следует проверять банкноты не менее чем по трём признакам:Стражи порядка обращаются к гражданам: при обнаружении банкнот с признаками подделки или вызывающих сомнение незамедлительно сообщайте в дежурную часть по телефонам: 47-24-01 или 102.