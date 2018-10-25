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25 октября 2018, 15:37



Накануне в Норильске в Городском центре культуры открылся XII Международный фестиваль «Живой звук».

В первый фестивальный день публике представили и международную выставку джазовой фотографии и изобразительного искусства Jazz Artwoks. Это уже третий такой вернисаж по инициативе норильского фотографа Андрея Кийко. Три года назад он организовал приезд в Норильск новосибирского мастера Сергея Корзенникова с фотоколлекцией, посвященной искусству джаза. Сейчас эта выставка-подарок находится на 3-м этаже ГЦК. Вторым был совместный проект «Фокус на джаз». Нынче Андрей Кийко представил публике первую совместную выставку художников и фотографов джаза. На первоклассных фото к норильчанам пожаловали великие джазовые музыканты Есперанса Сполдинг, Маркус Миллер, Ричард Бона, Леон Фостер Томас, юное дарование басист Арон Ходэк и многие другие. А портрет джазового гения Рэя Чарльза преподаватель ТДШИ Рустам Валеев рисовал во время открытия фотовернисажа. Сегодня, 25 октября, фестиваль продолжит музыкальный проект The BEATLES «Сквозь время», который объединил лучших норильских музыкантов во главе с гитаристом Ринатом Гафуровым. Это второй выход на публику долгожданного проекта, премьера которого состоялась в прошлом творческом сезоне. Завтра, 26 октября, в Норильске ждут из Санкт-Петербурга трио под управлением Алексея Черемизова, с которым прилетает американский трубач Ronald Baker. А субботним вечером, 27 октября, в ГЦК выступит гитарист из Германии Torsten Goods со знаменитым трио под управлением Олега Бутмана. Завершит фестиваль 28 октября встреча с ансамблем под управлением Дмитрия Яковлева и вокалисткой Светланой Пановой. Отличная исполнительница из оркестра имени О. Лундстрема мечтала прилететь в Норильск на джазовый фестиваль «Живой звук», который почитается ведущими джазовыми музыкантами страны.

Просмотров:156 По традиции на открытии фестиваля, который стал визитной карточкой Норильска, духовой коллектив Норильского колледжа искусств под руководством заслуженного работника культуры РФ Николая Петрова исполнил популярные джазовые мелодии. Оркестрантам, среди которых педагоги и студенты НКИ, не только от души аплодировали, но и поддерживали танцевальными па прямо в зале, как и выступившей во втором отделении группе NORTH KEY BAND под управлением Радиона Казакова. Этот коллектив, который состоит из профессиональных музыкантов, пятый год принимает участие в фестивале, недавно он перешел под эгиду Городского центра культуры.В первый фестивальный день публике представили и международную выставку джазовой фотографии и изобразительного искусства Jazz Artwoks. Это уже третий такой вернисаж по инициативе норильского фотографа Андрея Кийко. Три года назад он организовал приезд в Норильск новосибирского мастера Сергея Корзенникова с фотоколлекцией, посвященной искусству джаза. Сейчас эта выставка-подарок находится на 3-м этаже ГЦК. Вторым был совместный проект «Фокус на джаз». Нынче Андрей Кийко представил публике первую совместную выставку художников и фотографов джаза. На первоклассных фото к норильчанам пожаловали великие джазовые музыканты Есперанса Сполдинг, Маркус Миллер, Ричард Бона, Леон Фостер Томас, юное дарование басист Арон Ходэк и многие другие. А портрет джазового гения Рэя Чарльза преподаватель ТДШИ Рустам Валеев рисовал во время открытия фотовернисажа.Сегодня, 25 октября, фестиваль продолжит музыкальный проект The BEATLES «Сквозь время», который объединил лучших норильских музыкантов во главе с гитаристом Ринатом Гафуровым. Это второй выход на публику долгожданного проекта, премьера которого состоялась в прошлом творческом сезоне.Завтра, 26 октября, в Норильске ждут из Санкт-Петербурга трио под управлением Алексея Черемизова, с которым прилетает американский трубач Ronald Baker. А субботним вечером, 27 октября, в ГЦК выступит гитарист из Германии Torsten Goods со знаменитым трио под управлением Олега Бутмана. Завершит фестиваль 28 октября встреча с ансамблем под управлением Дмитрия Яковлева и вокалисткой Светланой Пановой. Отличная исполнительница из оркестра имени О. Лундстрема мечтала прилететь в Норильск на джазовый фестиваль «Живой звук», который почитается ведущими джазовыми музыкантами страны.