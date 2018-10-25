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25 октября 2018, 16:39



Адресный список домов, где планировались капремонты, будет скорректирован.

В частности, из списка исключаются: · ремонт фасадов МКД № 45а, 45б и 47б на ул. Комсомольской (10,3 млн рублей): конкурсы на проведение работ не состоялись; · ремонт металлических кровель в МКД № 43а, 45в, 47а на ул. Комсомольской и № 2 на ул. Михайличенко (9,4 млн рублей): конкурсы на проведение работ не состоялись; · ремонт мягких кровель МКД № 10 (к. 2) на Солнечном пр., № 3 и № 19 на ул. Новой, МКД Пождепо (16,2 млн рублей): в связи с длительностью процедуры прохождения экспертизы ПСД и особенностями технологии работ по ремонту рулонной кровли при отрицательных температурах; · ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения в МКД № 2 на ул. Федоровского, № 47 на ул. Рудной (10,3 млн рублей): конкурсы на проведение работ не состоялись; · работы по установке пластинчатых теплообменников для переходя на закрытую схему горячего водоснабжения в 20 МКД, находящихся в обслуживании ООО «УК «Город» и ООО «Северный управдом» (22,5 млн рублей): конкурсы на проведение работ не состоялись. Частично высвободившиеся средства бюджета будут направлены на дофинансирование аналогичных работ в связи с увеличением объемов. Депутаты поддержали внесение предложенных изменений, рекомендовав утвердить скорректированный титульный список на проведение капитального ремонта МКД на сессии норильского горсовета, которая состоится 30.10.2018.

Просмотров:183 Внесение изменений в утвержденный титульный список многоквартирных домов (МКД) необходимо и-за образовавшейся экономии бюджетных средств, а также из-за несостоявшихся конкурсов. Вопрос корректировки в числе прочих обсуждался на сегодняшнем совместном заседании комиссии норильского горсовета по городскому хозяйству и по бюджету и собственности.В частности, из списка исключаются:· ремонт фасадов МКД № 45а, 45б и 47б на ул. Комсомольской (10,3 млн рублей): конкурсы на проведение работ не состоялись;· ремонт металлических кровель в МКД № 43а, 45в, 47а на ул. Комсомольской и № 2 на ул. Михайличенко (9,4 млн рублей): конкурсы на проведение работ не состоялись;· ремонт мягких кровель МКД № 10 (к. 2) на Солнечном пр., № 3 и № 19 на ул. Новой, МКД Пождепо (16,2 млн рублей): в связи с длительностью процедуры прохождения экспертизы ПСД и особенностями технологии работ по ремонту рулонной кровли при отрицательных температурах;· ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения в МКД № 2 на ул. Федоровского, № 47 на ул. Рудной (10,3 млн рублей): конкурсы на проведение работ не состоялись;· работы по установке пластинчатых теплообменников для переходя на закрытую схему горячего водоснабжения в 20 МКД, находящихся в обслуживании ООО «УК «Город» и ООО «Северный управдом» (22,5 млн рублей): конкурсы на проведение работ не состоялись.Частично высвободившиеся средства бюджета будут направлены на дофинансирование аналогичных работ в связи с увеличением объемов.Депутаты поддержали внесение предложенных изменений, рекомендовав утвердить скорректированный титульный список на проведение капитального ремонта МКД на сессии норильского горсовета, которая состоится 30.10.2018.