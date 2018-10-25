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25 октября 2018, 17:39



Рыбаки на Таймыре уплыли в дырявой лодке и пропали.

По информации сыщиков, 4 октября двое жителей поселка Караул отправились на моторной лодке вниз по Енисею. Они плыли в сторону рыболовецкой точки «Пенчиха», которая расположена в 27 км от поселка Караул. Оттуда рыбаки намеревались добраться до поселка Носок (40 км от точки «Пенчиха»). Однако до сих пор местонахождение рыбаков не установлено. Известно, что лодка «Крым», принадлежавшая рыбакам, имела дефект борта, и существовала вероятность попадания воды внутрь транспортного средства. К поискам пропавших привлечены сотрудники полиции и МЧС. Ни лодка, ни тела рыбаков пока не обнаружены.

Просмотров:133 Уголовное дело об убийстве возбудили правоохранители после исчезновения на Таймыре двоих рыбаков, сообщили сегодня, 25 октября, в Следственном комитете по Красноярскому краю.По информации сыщиков, 4 октября двое жителей поселка Караул отправились на моторной лодке вниз по Енисею. Они плыли в сторону рыболовецкой точки «Пенчиха», которая расположена в 27 км от поселка Караул. Оттуда рыбаки намеревались добраться до поселка Носок (40 км от точки «Пенчиха»). Однако до сих пор местонахождение рыбаков не установлено.Известно, что лодка «Крым», принадлежавшая рыбакам, имела дефект борта, и существовала вероятность попадания воды внутрь транспортного средства.К поискам пропавших привлечены сотрудники полиции и МЧС. Ни лодка, ни тела рыбаков пока не обнаружены.