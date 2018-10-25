Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 октября 2018, 18:10



В программы по ремонту и содержанию дорог и муниципальных объектов внесут изменения.

Вопросы о корректировке муниципальных программ «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2018 год сегодня обсуждались на совместном заседании депутатских комиссии по городскому хозяйству и по бюджету и собственности. Так, в части дорожного хозяйства 64,5 млн рублей планируется направить на ремонт искусственного сооружения автодороги Юго-Западная объездная с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней (так называемая «дамба»), где обнаружено разрушение объекта коллекторного хозяйства. По этой причине со строительством второго пускового комплекса Северной объездной дороги пока придется повременить – средства в размере 66,6 млн рублей, запланированные в бюджете 2018 года, предлагается в том числе направить на ремонт дамбы и другие первоочередные мероприятия в области дорожного хозяйства. Исключается и финансирование ремонта тамбуров крылец центрального и запасного выходов, а также ремонта площадки загрузочного крыльца и крыльца запасного выхода детского сада № 93 «Капитошка» в размере 4,8 млн рублей, поскольку подрядчик не уложился в сроки, предусмотренные контрактом. По этой же причине неотремонтированным останется и крыльцо школы № 24 в поселке Снежногорск – на эти цели в бюджете было предусмотрено 1,2 млн рублей. Из-за недобросовестности подрядчика не будет выполнен ремонт фасада Комплексного центра социального обслуживания населения в районе Талнах – администрация намерена расторгнуть контракт, в связи с чем бюджетные средства в размере 16,3 млн рублей предлагается снять. По этому же объекту в бюджете текущего года было запланировано 4,7 млн рублей на ремонт помещений 1-2-го этажей. Ввиду несостоявшихся торгов эти средства будут исключены из муниципальной программы. Исключаются из программы и 4,4 млн рублей, запланированные на замену окон в детском саду № 90 «Цветик-Семицветик», однако работы все же будут выполнены – за счет средств краевого бюджета. Помимо этого не будут выполнены в этом году работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию МВК «Музей Норильска», кинокомплекса «Родина» и административного здания на ул. Севастопольской, 7 (2, 1,4 и 2,6 млн рублей соответственно), поскольку подрядчик отказался исполнять контракт. Все эти здания относятся к объектам культурного наследия Красноярского края. Как пояснил начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» Дмитрий Самородов, по всем фактам неисполнения подрядчиками условий контракта ведется претензионная работа, предусмотренная действующим законодательством. Все изменения и дополнения указанных муниципальных программ, предложенные администрацией города, депутаты одобрили. Окончательное решение будет принято на сессии норильского горсовета 30.10.2018.

Просмотров:119 Включение новых объектов будет произведено за счет достигнутой экономии и исключения запланированных объектов, которые не относятся к первоочередным.Вопросы о корректировке муниципальных программ «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2018 год сегодня обсуждались на совместном заседании депутатских комиссии по городскому хозяйству и по бюджету и собственности.Так, в части дорожного хозяйства 64,5 млн рублей планируется направить на ремонт искусственного сооружения автодороги Юго-Западная объездная с подъездом к Норильску и искусственные сооружения на ней (так называемая «дамба»), где обнаружено разрушение объекта коллекторного хозяйства. По этой причине со строительством второго пускового комплекса Северной объездной дороги пока придется повременить – средства в размере 66,6 млн рублей, запланированные в бюджете 2018 года, предлагается в том числе направить на ремонт дамбы и другие первоочередные мероприятия в области дорожного хозяйства.Исключается и финансирование ремонта тамбуров крылец центрального и запасного выходов, а также ремонта площадки загрузочного крыльца и крыльца запасного выхода детского сада № 93 «Капитошка» в размере 4,8 млн рублей, поскольку подрядчик не уложился в сроки, предусмотренные контрактом. По этой же причине неотремонтированным останется и крыльцо школы № 24 в поселке Снежногорск – на эти цели в бюджете было предусмотрено 1,2 млн рублей.Из-за недобросовестности подрядчика не будет выполнен ремонт фасада Комплексного центра социального обслуживания населения в районе Талнах – администрация намерена расторгнуть контракт, в связи с чем бюджетные средства в размере 16,3 млн рублей предлагается снять. По этому же объекту в бюджете текущего года было запланировано 4,7 млн рублей на ремонт помещений 1-2-го этажей. Ввиду несостоявшихся торгов эти средства будут исключены из муниципальной программы.Исключаются из программы и 4,4 млн рублей, запланированные на замену окон в детском саду № 90 «Цветик-Семицветик», однако работы все же будут выполнены – за счет средств краевого бюджета.Помимо этого не будут выполнены в этом году работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию МВК «Музей Норильска», кинокомплекса «Родина» и административного здания на ул. Севастопольской, 7 (2, 1,4 и 2,6 млн рублей соответственно), поскольку подрядчик отказался исполнять контракт. Все эти здания относятся к объектам культурного наследия Красноярского края.Как пояснил начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» Дмитрий Самородов, по всем фактам неисполнения подрядчиками условий контракта ведется претензионная работа, предусмотренная действующим законодательством.Все изменения и дополнения указанных муниципальных программ, предложенные администрацией города, депутаты одобрили. Окончательное решение будет принято на сессии норильского горсовета 30.10.2018.